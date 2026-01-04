DE
FR

Tragédie du Nouvel An
La commune de Crans-Montana se porte partie civile

La commune de Crans-Montana se constitue partie civile après l'incendie du bar La Constellation qui a causé 40 morts et 119 blessés le 1er janvier. Elle collabore pleinement avec la justice pour éclaircir les faits.
Publié: il y a 8 minutes
Alors que des centaines de gerbes de fleurs sont déposées sur les lieux du drame, la commune de Crans-Montana a décidé de se porter partie civile.
Photo: ALESSANDRO DELLA VALLE
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

La commune de Crans-Montana (VS) se porte partie civile dans la procédure pénale consécutive à l'incendie du bar La Constellation qui a fait 40 morts et 119 blessés dans la nuit du Nouvel An. Réuni samedi après-midi, son conseil communal l'a décidé à l'unanimité.

Cela lui permettra d’apporter activement sa contribution à l’établissement complet des faits, écrit la commune de Crans-Montana samedi en soirée dans un communiqué. Elle confirme en outre avoir remis au Ministère public du Canton du Valais tous les documents à sa disposition dans cette affaire, comme l'a déjà déclaré la procureure Béatrice Pilloud.

La recherche a porté sur près de 60 ans d’archives communales, précise la commune. Par cette démarche, et plus largement par sa pleine collaboration avec la justice, elle entend apporter sa contribution à l’établissement complet des faits. Elle espère que les circonstances du drame pourront être éclaircies rapidement.

La commune rappelle en outre que la messe dominicale, le 4 janvier à Crans-Montana, qui se tiendra à la chapelle Saint-Christophe, sera dédiée aux victimes du tragique incendie survenu dans la nuit du Nouvel An, en présence d'évêques, ainsi que de représentants d’autres confessions religieuses, des autorités judiciaires, des élus fédéraux, cantonaux et communaux. Des haut-parleurs et un écran permettront de suivre la cérémonie, retransmise sur les chaînes nationales de télévision, sur la place devant l’église.

La messe sera suivie d’une marche silencieuse en direction du centre de Crans où la population pourra se recueillir, déposer des fleurs ou des bougies et signer le livre de condoléances sur le podium qui a été installé à cet effet par la commune de Crans-Montana.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Toute l’histoire de la fondue
Présenté par
Toute l’histoire de la fondue
D’un repas montagnard à un plat national
Toute l’histoire de la fondue
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Présenté par
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Les défis de la fusion
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Présenté par
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Grâce au leasing all-inclusive
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Les poules rêvent, les vaches aiment et les cochons sont plus intelligents que les chiens
Présenté par
Les poules rêvent, les vaches aiment et les cochons sont plus intelligents que les chiens
Les animaux dits «de rente» nous ressemblent plus qu’on ne le pense
Apprenons à les respecter davantage
Un guide pétillant pour les Fêtes
Présenté par
Un guide pétillant pour les Fêtes
Du prosecco au champagne
Un guide pétillant pour les Fêtes
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Présenté par
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Jusqu’à 70% de rabais lors des soldes du Black Friday
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Présenté par
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Streaming et roaming
Voici comment évolue notre comportement d’utilisation du portable
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Présenté par
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Genèse, stars et itinéraire
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion Coca-Cola en Suisse
Articles les plus lus
    Articles les plus lus