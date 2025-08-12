DE
Une vaste intervention
Une vaste usine jurassienne évacuée en raison d'un incendie

Un incendie s'est déclaré lundi soir dans une halle technique de l'usine Sonceboz à Boncourt (JU). Environ 70 employés ont été évacués rapidement, sans faire de blessé. Les pompiers ont maîtrisé le feu, mais la ventilation des locaux a pris plusieurs heures.
Lundi, les pompiers du SIS Basse-Allaine (ici, lors d'un exercice) ont maîtrisé le feu et la fumée à l'usine Sonceboz de Boncourt.
Photo: SIS Basse-Allaine
Septante employés évacués pour un départ de flamme à l'usine jurassienne. Ce lundi soir 11 août, vers 20h30, un incendie s'est déclaré dans une halle technique de l’usine Sonceboz à Boncourt (JU), tout près de la frontière française.

«La procédure d’évacuation était activée et l’entier du personnel présent, soit environ 70 personnes, pouvait quitter le bâtiment rapidement, permettant de ne compter aucune victime ni blessé dans cet incident», communique la police cantonale ce mardi matin.

Une vaste usine à ventiler

Les vastes locaux de l'entreprise technologique ont entrainé un important dispositif d'intervention. Une trentaine de pompiers du Service d'incendie et de secours (SIS) Basse-Allaine ainsi que de Porrentruy, avec pas moins d'une dizaine de véhicules.

Une ambulance a également été mandatée sur place à des fins préventives. L'incendie a rapidement été maîtrisé, mais «un important travail de ventilation des fumées accumulées» s'est avéré nécessaire.

Une action qui a duré plusieurs heures, avant que le personnel ne puisse rejoindre le bâtiment. «La police cantonale a procédé au constat et une enquête est actuellement en cours afin de déterminer les causes de l’incendie», indiquent les autorités.

