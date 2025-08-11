Un incendie s'est déclaré à Saignelégier (JU) ce lundi au petit matin, peu après la fin du Marché-Concours. Le feu a touché le couvert d'une terrasse près de la place des fêtes. Des habitants ont été évacués et une enquête est en cours pour déterminer les causes.

Une terrasse prend feu en marge de cette grande fête jurassienne

Très proche de la place du Marché-Concours, le couvert d'une terrasse a pris feu dans la nuit de dimanche à lundi à Saingnelégier. Photo: Police Cantonale Jurassienne

Le Marché-Concours se termine… et un incendie se déclenche. Ce lundi 11 août à Saignelégier (JU), vers 4h35 du matin, le couvert d'une terrasse a pris feu. Et ce, à quelques pas seulement de la place des fêtes accueillant la réunion majeure de chevaux et d'éleveurs de Suisse – qui s'est terminée le dimanche sous un soleil de plomb.

Rapidement sur les lieux, à la rue de la Gruère 17, les pompiers des Franches-Montagnes et de Tramelan ont «ont permis de contenir le sinistre», communique la police cantonale jurassienne. Les intervenants ont craint que l'incendie ne se propage aux bâtiments voisins.

Par mesure de sécurité, plusieurs habitants proches du sinistre ont été évacués. La fumée a nécessité l'intervention d'une ambulance pour contrôler les quelques personnes incommodées.

Des personnes à proximité responsables?

Finalement, les dégâts se sont limités au couvert de la terrasse et à une partie d'un garage situé à proximité. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de ce sinistre.

Quant à la cause du feu, la police a déjà une piste: «Selon les éléments recueillis, plusieurs personnes se trouvaient à proximité avant le sinistre et pourraient éventuellement avoir un lien à définir». Un départ de flamme en relation avec la fête à proximité n'est donc pas exclu.

La police jurassienne lance un appel à témoins. Toute personne pouvant fournir des renseignements concernant les personnes présentes à cet endroit avant l'incendie ou autres infos peuvent prendre contact avec la centrale de la police au 032 420 65 65.