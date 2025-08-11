Publié: il y a 21 minutes

Un violent accident s'est produit dimanche matin à la Tour-de-Trême (FR). Une voiture conduite par un homme de 22 ans a percuté frontalement un bus des Transports publics fribourgeois, blessant les deux conducteurs et nécessitant la fermeture de la route.

La collision entre une voiture et un bus fribourgeois fait deux blessés

Ce dimanche à la Tour-de-Trême, un bus s'est retrouvé dans un sale état, une voiture sur le dos et les deux conducteurs blessés. Photo: Police cantonale fribourgeoise

Léo Michoud Journaliste Blick

Grand fracas entre une voiture et un bus, ce dimanche matin 10 août à la Tour-de-Trême (FR). Vers 10h, sur la route de Pra Riond, un automobiliste de 22 ans a percuté frontalement un véhicule des Transports publics fribourgeois.

La voiture circulait en direction de Broc lorsqu'elle s'est déportée sur la voie opposée «pour une raison inconnue», détaille le communiqué de presse de la police cantonale. Le chauffeur du bus, 29 ans, roulait quant à lui «normalement».

La violence fait des dégâts

Les forces de l'ordre décrivent la violente collision qui a suivi: «Sous le choc, la voiture a été projetée et s’est immobilisée sur son toit en contrebas de la route.» Les deux conducteurs ont été blessés et emmenés à l'hôpital par des ambulances. Sur l'image diffusée, on voit le coin avant gauche du bus dans un sale état et des débris sur une quinzaine de mètres de bitume.

L'intervention a nécessité le bouclage de la route durant quatre heures, ainsi que la mise en place d'une déviation. Une enquête est en cours pour déterminer les raisons de l'accident, avec l'appui du groupe technique et accident de la police de la circulation et de la sécurité routière, communique la police.