DE
FR

Gros choc à la Tour-de-Trême
La collision entre une voiture et un bus fribourgeois fait deux blessés

Un violent accident s'est produit dimanche matin à la Tour-de-Trême (FR). Une voiture conduite par un homme de 22 ans a percuté frontalement un bus des Transports publics fribourgeois, blessant les deux conducteurs et nécessitant la fermeture de la route.
Publié: il y a 21 minutes
Partager
Écouter
Ce dimanche à la Tour-de-Trême, un bus s'est retrouvé dans un sale état, une voiture sur le dos et les deux conducteurs blessés.
Photo: Police cantonale fribourgeoise
Blick_Leo_Michoud.png
Léo MichoudJournaliste Blick

Grand fracas entre une voiture et un bus, ce dimanche matin 10 août à la Tour-de-Trême (FR). Vers 10h, sur la route de Pra Riond, un automobiliste de 22 ans a percuté frontalement un véhicule des Transports publics fribourgeois.

A lire aussi
Une femme grièvement blessée dans un accident à Fribourg
Violente collision frontale
Une femme grièvement blessée dans un accident à Fribourg
Un ado se blesse grièvement en chutant d'un quad conduit par un jeune
En marge du giron de jeunesse
Un ado se blesse grièvement en chutant d'un quad conduit par un jeune

La voiture circulait en direction de Broc lorsqu'elle s'est déportée sur la voie opposée «pour une raison inconnue», détaille le communiqué de presse de la police cantonale. Le chauffeur du bus, 29 ans, roulait quant à lui «normalement».

La violence fait des dégâts

Les forces de l'ordre décrivent la violente collision qui a suivi: «Sous le choc, la voiture a été projetée et s’est immobilisée sur son toit en contrebas de la route.» Les deux conducteurs ont été blessés et emmenés à l'hôpital par des ambulances. Sur l'image diffusée, on voit le coin avant gauche du bus dans un sale état et des débris sur une quinzaine de mètres de bitume.

L'intervention a nécessité le bouclage de la route durant quatre heures, ainsi que la mise en place d'une déviation. Une enquête est en cours pour déterminer les raisons de l'accident, avec l'appui du groupe technique et accident de la police de la circulation et de la sécurité routière, communique la police.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Du vin rouge frais pour l'apéritif d'été?
Présenté par
Du vin rouge frais pour l'apéritif d'été?
Les meilleures alternatives au vin blanc
Du vin rouge frais pour l'apéritif d'été?
Des bénévoles comme Sabine font du tournoi une fête pour les fans
Présenté par
Des bénévoles comme Sabine font du tournoi une fête pour les fans
UEFA Women’s EURO 2025
Des bénévoles comme Sabine font du tournoi une fête pour les fans
Le parcours semé d’embuches de Gabriela Petrovic vers le métier de ses rêves
Présenté par
Le parcours semé d’embuches de Gabriela Petrovic vers le métier de ses rêves
Des soins à la formation
Le parcours semé d’embuches de Gabriela Petrovic vers le métier de ses rêves
Trois tours pour les familles à découvrir cet été
Présenté par
Trois tours pour les familles à découvrir cet été
La Suisse romande à la carte
Trois tours pour les familles à découvrir cet été
Qu’est-ce qui fait la magie de votre colocation, votre quartier et votre association?
Présenté par
Qu’est-ce qui fait la magie de votre colocation, votre quartier et votre association?
Nos bières pour votre communauté
Qu’est-ce qui fait la magie de votre colocation, votre quartier et votre association?
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la