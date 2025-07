Grièvement blessé, un ado faisait du quad derrière un jeune de 20 ans près du giron de jeunesse de Torny-le-Grand. (Image prétexte) Photo: Shutterstock

Léo Michoud Journaliste Blick

C'était le premier jour du giron des jeunesses glânoises, ce mercredi 16 juillet à Torny-le-Grand (FR). Mais ça n'a pas été la joie pour un jeune de 15 ans, qui a fini grièvement blessé sur le parking de la place de fête. Vers 19h45, l'ado était passager d’un quad conduit par un jeune de 20 ans, il a chuté «pour une raison indéterminée». La police cantonale fribourgeoise recherche des témoins de l'accident.

«Une ambulance ainsi qu’une patrouille de police sont rapidement intervenues sur place pour prendre en charge la personne grièvement blessée, communiquent les forces de l'ordre. Un hélicoptère de la REGA a été sollicité pour conduire le malheureux à l’hôpital.» Quant au quadricycle, il a été séquestré pour les besoins de l’enquête.

La police cherche à déterminer les causes de cet événement. Une enquête est ouverte avec l’appui du groupe technique et accident de la police de la circulation et de la sécurité routière. Toute personne qui aurait assisté à cet accident est priée de contacter la police cantonale Fribourg au 026 347 01 17.