La Savoie placée en vigilance orange à cause du risque élevé d'avalanches, estimé à 4/5

Avec le redoux, le département de la Savoie est de nouveau placé en vigilance orange avalanches vendredi par Météo France, au lendemain d'abondantes chutes de neige printanières qui ont causé de fortes perturbations dans les Alpes.

La quasi-totalité des axes routiers sont ouverts à la circulation et seuls 1000 foyers restent privés d'électricité, dont 800 en Savoie, sur les plus de 5000 déconnectés la veille, selon le gestionnaire du réseau Enedis. Val Thorens rouvre son domaine skiable progressivement depuis 9h00, en déconseillant fortement le ski hors piste et la randonnée hors des zones balisées.

Photo: AFP

Le risque d'avalanche reste élevé. Si plus aucun massif alpin n'est classé en alerte maximum avalanche, la Maurienne, la Vanoise, le Beaufortain, le Mont-Blanc, l'Oisans, les Grandes Rousses, Haute-Tarentaise, Belledonne et la Haute-Maurienne sont en risque «fort» (4/5) selon Météo France, qui appelle à la «plus grande prudence»

L'accès au tunnel du Fréjus, côté français, était également perturbé avec plusieurs kilomètres de bouchons et des poids lourds stockés sur une aire de régulation.

Source: AFP