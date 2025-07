Une lave torrentielle s'est produite samedi midi dans le canton d'Uri. La route de l'Axen a été endommagée et a alors été fermée.

Chute de pierres et de rochers

Photo: Leserreporter

Un éboulement a endommagé samedi à la mi-journée des infrastructures sur l'Axenstrasse près de Sisikon (UR), dans la zone de Gumpisch. Le système de surveillance installé depuis 2019 a déclenché la fermeture complète de la route nationale vers 12h30. Peu après 16h00, la fermeture a été levée, a confirmé l'Office fédéral des routes (OFROU) à Keystone-ATS. Un géologue a vérifié la situation et conclu qu'il n'y avait pas de danger.

La route de l'Axen reliant Brunnen (SZ) à Flüelen (UR) est restée fermée dans les deux sens, tandis que les accès à la Tellsplatte depuis le sud et à Sisikon et Riemenstalden depuis le nord étaient ouverts. Selon l'OFROU, l'éboulement qui a déclenché la fermeture automatique s'est produite très en amont, sur un terrain connu pour ses chutes de pierres et glissements de terrain.

En août 2024, l'Axenstrasse avait été fermée pendant plusieurs jours en raison d'un éboulement et d'un risque persistant dans la même zone de Gumpisch.