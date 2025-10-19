DE
Suivez les résultats du vote
Un Vert et un UDC au coude-à-coude pour le Conseil d'Etat genevois

Le second tour de l'élection complémentaire au Conseil d'Etat genevois, c'est ce dimanche. Nicolas Walder (Les Vert-e-s) et Lionel Dugerdil (UDC) s'affrontent pour le siège laissé vacant par Antonio Hodgers. Résultats attendus peu après midi, suivez notre direct.
Un résultat renversant? Une place au Conseil d'Etat genevois se joue entre le Vert Nicolas Walder et l'UDC Lionel Dugerdil.
Léo Michoud, Myret Zaki et ATS
il y a 11 minutes

Lionel Dugerdil: comment un paysan enfourcheur a conquis la Genève chic

Les Genevois élisent ce 19 octobre le successeur d’Antonio Hodgers au Conseil d’Etat. Entre les deux candidats principaux, le Vert Nicolas Walder et l’UDC Lionel Dugerdil, les clivages significatifs au niveau cantonal concernent la fiscalité, la sécurité, la mobilité, le social et l’environnement.

Sur la base de ces thèmes, les milieux d’affaires ont fait un choix décidé pour Lionel Dugerdil. Le vigneron et député de Satigny l’a promis: il va favoriser les propriétaires, la dérégulation, les autorisations de construire. Et ceci explique cela: aujourd’hui, échanger une conversation en ville avec des patrons, des financiers, des avocats ou des promoteurs immobiliers permet de mesurer l’unanimité de leur soutien au candidat UDC.

Cela peut interroger. Comment ces notables en cravates Hermès, favorables à la libre entreprise et à l’ouverture à l’Europe, en sont-ils venus à choisir sans sourciller le candidat d'un parti souverainiste et eurosceptique?

Retrouvez la suite de notre article, juste ici!

il y a 12 minutes

Bienvenue dans notre live

Le vote des Genevois sera-t-il historique? Ce dimanche, le second tour de l'élection complémentaire au Conseil d'Etat voit se confronter le Vert Nicolas Walder à l'UDC Lionel Dugerdil. Ils seront accompagnés par l'outsider Philippe Oberson, représentant Le Peuple d'abord.

Le duel se joue entre les deux candidats les mieux placés au premier tour du 28 septembre, avec 5542 voix d'écart. Le conseiller national Nicolas Walder est à nouveau le candidat de la liste Les Vert-e-s-Les Socialistes, tandis que l'agriculteur-vigneron Lionel Dugerdil, soutenu dès le premier tour par le PLR, figure désormais sur une liste intitulée Alliance droite et centre-droit. Une entrée du candidat UDC au Conseil d'Etat serait inédite. 

Suivez l'annonce des premiers résultats avec nous dès 12h45.

Le second tour de l'élection complémentaire au Conseil d'Etat genevois a lieu ce dimanche 19 octobre. Le Vert Nicolas Walder, soutenu par l'ensemble de la gauche, et l'UDC Lionel Dugerdil, qui bénéficie de l'appui du PLR, du MCG et des milieux économiques, sont en lice. Les résultats anticipés sont annoncés pour 12h45.

