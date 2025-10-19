Lionel Dugerdil: comment un paysan enfourcheur a conquis la Genève chic

Les Genevois élisent ce 19 octobre le successeur d’Antonio Hodgers au Conseil d’Etat. Entre les deux candidats principaux, le Vert Nicolas Walder et l’UDC Lionel Dugerdil, les clivages significatifs au niveau cantonal concernent la fiscalité, la sécurité, la mobilité, le social et l’environnement.

Sur la base de ces thèmes, les milieux d’affaires ont fait un choix décidé pour Lionel Dugerdil. Le vigneron et député de Satigny l’a promis: il va favoriser les propriétaires, la dérégulation, les autorisations de construire. Et ceci explique cela: aujourd’hui, échanger une conversation en ville avec des patrons, des financiers, des avocats ou des promoteurs immobiliers permet de mesurer l’unanimité de leur soutien au candidat UDC.

Cela peut interroger. Comment ces notables en cravates Hermès, favorables à la libre entreprise et à l’ouverture à l’Europe, en sont-ils venus à choisir sans sourciller le candidat d'un parti souverainiste et eurosceptique?

