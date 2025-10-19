Lionel Dugerdil: comment un paysan enfourcheur a conquis la Genève chic
Les Genevois élisent ce 19 octobre le successeur d’Antonio Hodgers au Conseil d’Etat. Entre les deux candidats principaux, le Vert Nicolas Walder et l’UDC Lionel Dugerdil, les clivages significatifs au niveau cantonal concernent la fiscalité, la sécurité, la mobilité, le social et l’environnement.
Sur la base de ces thèmes, les milieux d’affaires ont fait un choix décidé pour Lionel Dugerdil. Le vigneron et député de Satigny l’a promis: il va favoriser les propriétaires, la dérégulation, les autorisations de construire. Et ceci explique cela: aujourd’hui, échanger une conversation en ville avec des patrons, des financiers, des avocats ou des promoteurs immobiliers permet de mesurer l’unanimité de leur soutien au candidat UDC.
Cela peut interroger. Comment ces notables en cravates Hermès, favorables à la libre entreprise et à l’ouverture à l’Europe, en sont-ils venus à choisir sans sourciller le candidat d'un parti souverainiste et eurosceptique?
Le vote des Genevois sera-t-il historique? Ce dimanche, le second tour de l'élection complémentaire au Conseil d'Etat voit se confronter le Vert Nicolas Walder à l'UDC Lionel Dugerdil. Ils seront accompagnés par l'outsider Philippe Oberson, représentant Le Peuple d'abord.
Le duel se joue entre les deux candidats les mieux placés au premier tour du 28 septembre, avec 5542 voix d'écart. Le conseiller national Nicolas Walder est à nouveau le candidat de la liste Les Vert-e-s-Les Socialistes, tandis que l'agriculteur-vigneron Lionel Dugerdil, soutenu dès le premier tour par le PLR, figure désormais sur une liste intitulée Alliance droite et centre-droit. Une entrée du candidat UDC au Conseil d'Etat serait inédite.
Après la démission à mi-mandat du conseiller d'Etat Antonio Hodgers, le conseiller national Nicolas Walder, 59 ans, doit permettre aux Verts de conserver le siège qu'ils détiennent depuis 1997 au sein de l'exécutif genevois. Quant au député Lionel Dugerdil, 44 ans, il pourrait réussir à faire entrer l'UDC au gouvernement du canton du bout du lac, une première.
Après la démission à mi-mandat du conseiller d'Etat Antonio Hodgers, le conseiller national Nicolas Walder, 59 ans, doit permettre aux Verts de conserver le siège qu'ils détiennent depuis 1997 au sein de l'exécutif genevois. Quant au député Lionel Dugerdil, 44 ans, il pourrait réussir à faire entrer l'UDC au gouvernement du canton du bout du lac, une première.
Au premier tour, le 28 septembre dernier, Nicolas Walder a devancé Lionel Dugerdil de plus de 5500 voix. Reste que le résultat de dimanche pourrait être serré. La présence d'un troisième candidat, l'outsider, Philippe Oberson, de la liste Le Peuple d'abord, ne perturbera pas la course. Samedi, le taux de participation s'élevait à 30,8%, contre 38,7% la veille du premier tour.