DE
FR

Le trafic ferroviaire totalement rétabli
L'A9 direction Lausanne rouvre ce mercredi matin après l'accident du poids lourd

L’A9 direction Lausanne rouvre après un accident, et le trafic ferroviaire est rétabli. La chaussée Rhône entre Bex et St-Maurice reste fermée suite à l'accident d’un camion de gaz.
Publié: il y a 31 minutes
L’A9 rouvre à Lausanne et le train circule, mais la route Rhône entre Bex et St-Maurice reste fermée. (Image d'archive)
Photo: KEYSTONE
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Fermée mercredi à la suite d'un accident, la chaussée montagne de l'A9, direction Lausanne est réouverte à la circulation. Le trafic ferroviaire est lui totalement rétabli.

La chaussée Rhône de l'A9 direction Valais, entre Bex et St-Maurice, sur laquelle un poids lourd transportant du gaz liquéfié avait été accidenté mercredi, reste fermée jusqu'à nouvel avis. Des perturbations du trafic sont attendues.

Découvrez nos contenus sponsorisés
«Ici, l’enfance n’existe que par moments»
Présenté par
«Ici, l’enfance n’existe que par moments»
Un nouvel espoir pour des familles, comme celle d’Amjad, 7 ans
«Ici, l’enfance n’existe que par moments»
Ces Suissesses qui font parler d’elles
Présenté par
Ces Suissesses qui font parler d’elles
Postfinance Womens League
Ces Suissesses font les gros titres
Les meilleurs véhicules électriques d’occasion en 2026
Présenté par
Les meilleurs véhicules électriques d’occasion en 2026
Bonnes affaires
Les meilleurs véhicules électriques d’occasion en 2026
Comment se comporte la nouvelle Lexus avec un volant de course?
Présenté par
Comment se comporte la nouvelle Lexus avec un volant de course?
Testez une nouveauté mondiale
Comment se comporte la nouvelle Lexus avec un volant de course?
Pour un après-ski élégant
Présenté par
Pour un après-ski élégant
Ces vins accompagnent idéalement les vacances d’hiver
Pour un après-ski élégant
Au Buechberg, la routine des soins se fait sans stress
Présenté par
Au Buechberg, la routine des soins se fait sans stress
Du cœur à l’ouvrage
Au Buechberg, la routine des soins se fait sans stress
Articles les plus lus
    Articles les plus lus