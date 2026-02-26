L’A9 direction Lausanne rouvre après un accident, et le trafic ferroviaire est rétabli. La chaussée Rhône entre Bex et St-Maurice reste fermée suite à l'accident d’un camion de gaz.

ATS Agence télégraphique suisse

Fermée mercredi à la suite d'un accident, la chaussée montagne de l'A9, direction Lausanne est réouverte à la circulation. Le trafic ferroviaire est lui totalement rétabli.

La chaussée Rhône de l'A9 direction Valais, entre Bex et St-Maurice, sur laquelle un poids lourd transportant du gaz liquéfié avait été accidenté mercredi, reste fermée jusqu'à nouvel avis. Des perturbations du trafic sont attendues.