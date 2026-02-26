ATS Agence télégraphique suisse
Fermée mercredi à la suite d'un accident, la chaussée montagne de l'A9, direction Lausanne est réouverte à la circulation. Le trafic ferroviaire est lui totalement rétabli.
La chaussée Rhône de l'A9 direction Valais, entre Bex et St-Maurice, sur laquelle un poids lourd transportant du gaz liquéfié avait été accidenté mercredi, reste fermée jusqu'à nouvel avis. Des perturbations du trafic sont attendues.
Découvrez nos contenus sponsorisés
Présenté par
Un nouvel espoir pour des familles, comme celle d’Amjad, 7 ans
«Ici, l’enfance n’existe que par moments»
Présenté par
Testez une nouveauté mondiale
Comment se comporte la nouvelle Lexus avec un volant de course?