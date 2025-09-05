DE
Panique dans un train vaudois
Surpris dans son sommeil, il menace de tuer des enfants

Un homme a menacé de tuer une vingtaine d'enfants dans le train pour Sepey (VD) ce lundi 1er septembre. D'après les élèves, il était armé d'un couteau. Mais la police indique que l'individu court toujours, rapporte «20 minutes».
Publié: 11:48 heures
Un homme a menacé de tuer une vingtaine d'enfants dans le train pour Sepey ce lundi 1er septembre. (Image d'illustration)
Photo: KEYSTONE
Luisa GambaroJournaliste

Ces enfants ont probablement eu la peur de leur vie. Alors qu'ils prenaient le train pour l'école jusqu'à Sepey (VD) ce lundi 1er septembre, un passager des Transports publics du Chablais s'est réveillé en sursaut pour les insulter et les menacer, rapporte «20 minutes» ce vendredi.

D'après les enfants, l'homme était armé d'un couteau. Terrifiés, certains d'entre eux ont envoyé des messages de détresse à leurs parents et le conducteur du train a appelé la police. 

Les 20 élèves de 11 à 15 ans ont pu être évacués pour faire descendre l'agresseur. Mais il aurait ensuite poursuivi un des enfants avant qu'il ne se réfugie dans le train avec ses camarades. D'après sa mère, il a perdu connaissance une fois à bord et le conducteur l'a amené à l'école sain et sauf.

Des enfants sous le choc

La police s'est ensuite chargée de recueillir leurs témoignages et une psychologue scolaire était à disposition des élèves. D'après leurs parents, ils sont restés «très choqués» et une des mamans a déclaré porter plainte. 

La police n'a pas encore identifié le suspect ni confirmé la présence d'un couteau. Les agents supposent qu'il a été «surpris dans son sommeil, peut-être parce que les enfants étaient bruyants», rapporte «20 minutes».

