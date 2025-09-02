Publié: il y a 50 minutes

Une Suissesse de 28 ans a été arrêtée pour des menaces contre une école à Wallisellen (ZH). L'établissement avait été évacué vendredi dernier, mais les fouilles n'avaient rien révélé. Les motifs de la suspecte restent inconnus, l'enquête se poursuit.

Une femme a été arrêtée après des menaces contre une école

Opération de police à l'école Bürgli à Wallisellen (ZH), le 29 août 2025.

ATS Agence télégraphique suisse

Une femme soupçonnée d'être l'auteure de menaces vendredi dernier contre une école à Wallisellen (ZH) a été arrêtée. L'établissement scolaire avait dû être entièrement évacué mais les fouilles sur place n'avaient rien donné. La suspecte, une Suissesse de 28 ans, a été placée en détention provisoire. Ses motifs restent inconnus.

Les investigations immédiates ont conduit à l'arrestation vendredi midi d'une suspecte, indique mardi la police cantonale zurichoise. La femme a été déférée au parquet de Winterthur/Unterland après interrogatoire.

Des motifs encore inconnus

Vendredi dernier peu après 8 heures, la police avait reçu un appel signalant une menace proférée par voie électronique contre une école de Wallisellen. L'ensemble du site scolaire avait alors été évacué et le quartier bouclé: plus de 500 élèves et enseignants avaient été mis à l'abri dans une salle polyvalente.

La police assistée de chiens de service n'a toutefois trouvé aucun objet suspect dans et autour du bâtiment scolaire, qui a rouvert en milieu d'après-midi. Les cours n'ont toutefois pas repris vendredi. Les circonstances exactes ainsi que les motifs de la suspecte ne sont pas encore clarifiés. L'enquête se poursuit.