Secteur de la construction
Enquête de la Comco pour soupçon de cartels dans le Jura

La Commission de la concurrence (Comco) ouvre une enquête sur six entreprises du canton du Jura, soupçonnées d'ententes illicites dans les appels d'offres publics et privés. L'investigation vise à déterminer l'existence d'un cartel de soumission.
Publié: 08:24 heures
La Commission de la concurrence (Comco) a ouvert une enquête à l'encontre de six entreprises soupçonnées d'avoir conclu des accords de soumission dans le canton du Jura. (archive)
La Commission de la concurrence (Comco) a ouvert une enquête à l'encontre de six entreprises soupçonnées d'avoir conclu des accords de soumission dans le canton du Jura. Pendant plusieurs années, ces sociétés se seraient entendues dans le cadre d'appels d'offres publics et privés pour le génie civil et le bâtiment, explique jeudi dans un communiqué l'autorité fédérale.

La procédure, dont la durée atteint généralement deux ans, doit permettre de déterminer s'il existe effectivement un cartel de soumission illicite, indique jeudi le gendarme de la concurrence. Ce genre d'entente cause une augmentation des prix, rend les entreprises inefficaces et constitue une entrave à l'innovation, précise le communiqué.

La Comco a mené ces dernières années plusieurs enquêtes portant sur des cartels de soumission. Les six entreprises concernées bénéficient de la présomption d'innocence.

