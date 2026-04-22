Le Conseil fédéral se réunit ce mercredi au château de Chenaux à Estavayer-le-Lac (FR) pour sa 21e séance extra-muros. Une rencontre publique suivra sur la place de Moudon, en vieille ville.

Le Conseil fédéral pose ses valises à Estavayer ce mercredi

Le Conseil fédéral pose ses valises à Estavayer ce mercredi

ATS Agence télégraphique suisse

Le Conseil fédéral déménage mercredi à Estavayer-le-Lac (FR) pour sa séance annuelle extra-muros. Le gouvernement siégera en matinée au château de Chenaux, avant une rencontre avec la population vers midi. C'est Guy Parmelin, en tant que président de la Confédération, qui a choisi la cité broyarde pour la 21e édition de ces séances hebdomadaires hors du Palais fédéral.

Une tradition qui remonte à 2010 et vise à montrer l'attachement que porte le Conseil fédéral aux différentes régions du pays. Hormis en 2020 en pleine pandémie, le gouvernement a tenu chaque année au moins une séance extra-muros.

Rencontre avec la population

L'an dernier, les sept sages avaient siégé de l'autre côté du lac de Neuchâtel, en ville de Neuchâtel. Ils ne sont plus, en revanche, revenus sur sol fribourgeois depuis 2015 et une escapade à Fribourg. Parmi leurs derniers déplacements en date figurent également Aarau, Winterthour, Müstair (GR), Meyrin (GE) ou encore Lucerne.

Après sa séance de travail, le Conseil fédéral rencontrera durant une heure la population sur la place de Moudon, en vieille ville. Il partagera ensuite un repas avec le Conseil d'Etat fribourgeois, le préfet du district et le syndic d'Estavayer.