DE
FR

Séance extra-muros
Le Conseil fédéral pose ses valises à Estavayer ce mercredi

Le Conseil fédéral se réunit ce mercredi au château de Chenaux à Estavayer-le-Lac (FR) pour sa 21e séance extra-muros. Une rencontre publique suivra sur la place de Moudon, en vieille ville.
Publié: il y a 46 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 45 minutes
Le Conseil fédéral tient mercredi sa séance extra-muros à Estavayer-le-Lac.
Photo: KEYSTONE
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Le Conseil fédéral déménage mercredi à Estavayer-le-Lac (FR) pour sa séance annuelle extra-muros. Le gouvernement siégera en matinée au château de Chenaux, avant une rencontre avec la population vers midi. C'est Guy Parmelin, en tant que président de la Confédération, qui a choisi la cité broyarde pour la 21e édition de ces séances hebdomadaires hors du Palais fédéral.

Une tradition qui remonte à 2010 et vise à montrer l'attachement que porte le Conseil fédéral aux différentes régions du pays. Hormis en 2020 en pleine pandémie, le gouvernement a tenu chaque année au moins une séance extra-muros.

Rencontre avec la population

L'an dernier, les sept sages avaient siégé de l'autre côté du lac de Neuchâtel, en ville de Neuchâtel. Ils ne sont plus, en revanche, revenus sur sol fribourgeois depuis 2015 et une escapade à Fribourg. Parmi leurs derniers déplacements en date figurent également Aarau, Winterthour, Müstair (GR), Meyrin (GE) ou encore Lucerne.

Après sa séance de travail, le Conseil fédéral rencontrera durant une heure la population sur la place de Moudon, en vieille ville. Il partagera ensuite un repas avec le Conseil d'Etat fribourgeois, le préfet du district et le syndic d'Estavayer.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Connais-tu ces 14 destinations d’excursion au bord de l’eau?
Présenté par
Connais-tu ces 14 destinations d’excursion au bord de l’eau?
Quatre régions pour tous les goûts
Connais-tu ces 14 destinations d’excursion au bord de l’eau?
Mieux vaut ne pas réagir trop tard et faire analyser son chauffage au sol
Présenté par
Mieux vaut ne pas réagir trop tard et faire analyser son chauffage au sol
Un expert prévient
Les vieux chauffages au sol sont à risque
Pourquoi notre corps sabote la perte de poids?
Présenté par
Pourquoi notre corps sabote la perte de poids?
Nouvelle étude sur les connaissances nutritionnelles et la réalité
Pourquoi notre corps sabote la perte de poids?
Voici à quoi ressemble un design «Best of the Best»
Présenté par
Voici à quoi ressemble un design «Best of the Best»
Détails de la Volvo EX30
Voici à quoi ressemble un design «Best of the Best»
Les meilleurs vins pour accompagner les salades
Présenté par
Les meilleurs vins pour accompagner les salades
Tout dépend de la sauce
Les meilleurs vins pour accompagner les salades
Contre le stress au bureau, les conseils de l’experte d’Helsana
Présenté par
Contre le stress au bureau, les conseils de l’experte d’Helsana
Des e-mails le dimanche soir?
Pourquoi les managers d’Helsana devraient y renoncer
Ils ne repartent qu'une fois votre e-bike parfaitement réglé
Avec vidéo
Présenté par
Ils ne repartent qu'une fois votre e-bike parfaitement réglé
En route avec l'équipe de livraison e-FRAMER
Ils ne repartent qu'une fois votre e-bike parfaitement réglé
Voici le plus grand maillot de football de Suisse
Présenté par
Voici le plus grand maillot de football de Suisse
Participez à un tifo de 250 mètres carrés!
Voici le plus grand maillot de football de Suisse
La Suisse rétrécit. Mais votre liberté, elle, s'agrandit
Présenté par
La Suisse rétrécit. Mais votre liberté, elle, s'agrandit
Leapmotor B10 Hybrid EV
La Suisse rétrécit. Mais votre liberté, elle, s'agrandit
Articles les plus lus
    Articles les plus lus