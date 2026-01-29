DE
Défis financiers
Les hôpitaux de Neuchâtel s'attendent à un déficit de 12,4 millions

Le Réseau hospitalier neuchâtelois (RHNe) s'attend à un déficit de 12,4 millions de francs en 2026, moins élevé que les dernières années. L'établissement, qui fait face à de nouveaux défis financiers, va sortir de ses murs pour développer des soins de proximité.
Publié: il y a 17 minutes
Philippe Eckert, président du conseil d'administration du RHNe, a expliqué qu'avec Réso.ne, l’idée est de créer des pôles de santé pluridisciplinaires, en collaboration avec les autres établissements autonomes de droit public (archives).
Photo: JEAN-CHRISTOPHE BOTT
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Le Réseau hospitalier neuchâtelois (RHNe) prévoit un déficit de 12,4 millions de francs en 2026, un montant inférieur à celui des années précédentes. Confronté à de nouveaux défis financiers, l’établissement entend développer des soins de proximité en élargissant son offre en dehors de ses sites hospitaliers.

«Le RHNe devra composer en 2026 avec de nouvelles contraintes financières exogènes qui péjoreront la situation financière d’environ 5,6 millions de francs», a indiqué jeudi l'établissement. Malgré un programme de mesures d'amélioration du résultat de 15 millions, l'institution va ainsi enregistrer un déficit.

Renforcer les soins de proximité

Le chiffre d’affaires devrait atteindre 461 millions de francs en 2026, en augmentation de 1,5% par rapport aux projections 2025. La reprise des activités du Groupe Santé Volta en décembre 2025, intégrée dans la nouvelle société Réso.ne, devrait y contribuer.

RHNe espère renforcer ainsi le maillage ambulatoire et les soins de proximité. Des pôles de santé pluridisciplinaires, en collaboration avec Nomad, Aross et le CNP devraient être créés.

