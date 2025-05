Karin Keller-Sutter se réjouit des rencontres entre les Etats-Unis et la Chine qui auront lieu à Genève entre le 10 et le 11 mai. Photo: keystone-sda.ch

ATS Agence télégraphique suisse

Les premières discussions de haut niveau entre les Etats-Unis et la Chine vont se dérouler en Suisse, à Genève. Le secrétaire américain au Trésor Scott Bessent s'y rendra jeudi pour y rencontrer un dirigeant chinois ce week-end, indique son département. Le représentant américain doit aussi rencontrer Karin Keller-Sutter.

Interrogé mercredi par Keystone-ATS, le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) a annoncé que les discussions sino-américaines étaient prévues à Genève. «Nous sommes en contact avec les deux parties pour l'organisation de la rencontre», a précisé un porte-parole. «Nous nous réjouissons de la confiance accordée à la Suisse!»

Entre le 10 et le 11 mai

Lors des derniers contacts entre la Suisse et les deux pays, Berne avait indiqué être prête à organiser une telle rencontre. Les discussions des 10 et 11 mai constitueront le premier contact public officiel entre les deux plus grandes économies du monde en vue de résoudre cette guerre commerciale.

La Suisse met à disposition le lieu de la rencontre, mais n'est pas impliquée dans le contenu des discussions et négociations entre les deux pays, a précisé la présidente de la Confédération Karin Keller-Sutter sur les ondes de la RTS.

Rencontre américano-suisse aussi

Les discussions sur terres helvétiques permettront à la Suisse d'approfondir les relations avec les Etats-Unis, a-t-elle ajouté. La Saint-Galloise rencontrera Scott Bessent, selon un communiqué côté américain. La date et le lieu de l'entretien ne sont pas encore connus.

Les deux ministres s'étaient déjà rencontrés fin avril aux Etats-Unis, tandis que le ministre des affaires étrangères Ignazio Cassis s'était en parallèle entretenu avec son homologue chinois Wang Yi à Pékin. Il avait été convenu de poursuivre les discussions entre Washington et Berne lors du dernier déplacement de Karin Keller-Sutter aux Etats-Unis, indique le Département fédéral des finances (DFF).

Pékin «défendra la justice»

Le ministère chinois du Commerce ainsi que les médias d'Etat chinois ont également confirmé une rencontre entre la Chine et les Etats-Unis. Un entretien entre le vice-Premier ministre He Lifeng et Scott Bessent est mentionné. La Chine a décidé de prendre contact avec les Etats-Unis compte tenu des attentes mondiales, des intérêts chinois et des appels de l'industrie et des consommateurs américains, peut-on lire.

La Chine «ne sacrifiera pas sa position de principe» et «défendra la justice» lors de cette rencontre entre son vice-Premier ministre He Lifeng, le ministre américain des Finances Scott Bessent et le représentant américain au commerce Jamieson Greer, a averti le ministère. «J'ai hâte de mener des discussions productives dans l'optique de rééquilibrer le système économique international pour mieux servir les intérêts des Etats-Unis», a pour sa part déclaré Scott Bessent.

Les deux parties se réuniront samedi et dimanche afin de jeter les bases de futures négociations, a-t-il dit lors d'un entretien à la chaîne Fox News mardi «Je m'attends à ce que nous parlions de désescalade, pas d'un grand accord commercial», a-t-il anticipé. «Il nous faut la désescalade avant de pouvoir aller de l'avant.»

Droits de douane conséquents

La tension est palpable entre les deux pays depuis le retour en janvier de Donald Trump au gouvernement américain. Son administration a imposé de nouveaux droits de douane d'un montant total de 145% sur les marchandises en provenance de Chine, auxquels s'ajoutent des mesures sectorielles.

Pékin a riposté en imposant 125% de droits de douane sur les importations américaines en Chine, ainsi que des mesures plus ciblées. Ces niveaux sont jugés intenables par la plupart des économistes, au point de faire planer sur les Etats-Unis et la Chine, mais aussi probablement au-delà, un risque de récession qui s'accompagnerait d'une flambée des prix.