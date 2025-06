La 3e voie romande de retour? Elargir l'autoroute A1 aurait coûté bien plus cher que prévu, pointe un audit

La troisième voie d'autoroute entre Le Vengeron (GE) et Nyon (VD), refusée en novembre, refait parler d'elle. Le Contrôle fédéral des finances accuse l'OFROU d'avoir mal géré ses coûts. Et une étude du DETEC d'Albert Rösti prend en compte les six projets rejetés.

Publié: il y a 47 minutes | Dernière mise à jour: il y a 38 minutes