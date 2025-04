Un sondage exclusif réalisé pour Pâques montre qu'une majorité des Suisse est favorable à l'ouverture du second tube du Gothard en cas de fort trafic. Des vignettes autoroutières plus élevées pour les étrangers recueillent aussi une large approbation.

1/7 Une majorité juge qu'en cas de fort trafic, le deuxième tube du Gothard, actuellement en construction, doit pouvoir être ouvert. Photo: Keystone

Joschka Schaffner

Comme chaque année, la traditionnelle procession de voitures déferle sur le Gothard, coinçant les automobilistes parfois pendant plusieurs heures. Depuis mercredi après-midi, les véhicules s’accumulent sur plusieurs kilomètres. A cette occasion, l’institut de sondage Sotomo a réalisé, à la demande de Blick, une enquête représentative auprès de la population suisse. Combien de personnes traversent réellement le Gothard à Pâques? Et surtout: que faire contre ces bouchons monstres?

Fait étonnant: seuls 5% des personnes interrogées prévoient de voyager à travers le tunnel entre Göschenen (UR) et Airolo (TI) pendant les fêtes. En revanche, presque tout le monde a une opinion sur la gestion du trafic. Beaucoup souhaiteraient même revenir sur une décision populaire!

1 La circulation devrait être libre dans le deuxième tube du Gothard

En 2016, les Suisses ont approuvé la construction d’un second tube au Gothard. Mais son ouverture ne visait qu’à permettre la rénovation du premier. Dès 2032, les deux tunnels ne devraient fonctionner qu’en circulation à voie unique. La Constitution, via l’initiative pour la protection des Alpes (1994), interdit en effet d’augmenter la capacité actuelle de 1000 voitures et 150 camions par heure.

Aujourd’hui pourtant, 60 % des personnes sondées se disent favorables à une ouverture complète de la deuxième galerie en cas de fort trafic. Même à gauche, cette option séduit. Mais Lisa Frisch, politologue chez Sotomo, tempère: «En cas de nouvelle votation, les arguments écologistes ou contre l’augmentation du trafic pourraient être mis en avant et facilement renverser la tendance.»

Cette demande claire d'une capacité accrue est également intéressante au regard d'une autre tendance qui ressort du sondage: près des deux tiers des personnes interrogées estiment dans le même temps que rien ou plutôt rien ne doit être entrepris contre les embouteillages. Ceux qui se déplacent en voiture ou en moto à Pâques sont tout simplement jugés «responsables».

2 La vignette plus chère pour les étrangers

Les automobilistes étrangers devraient-ils payer plus que les nationaux sur nos autoroutes? 54% des personnes interrogées répondent clairement oui! Et 13% sont plutôt d'accord. On s'engagerait ainsi dans une voie similaire à celle de certains autres pays, où les étrangers doivent payer plus cher au péage.

La demande est même étonnamment bien accueillie par la gauche: près de 60% des électeurs et électrices du PS sont tout à fait ou plutôt d'accord. Et c'est également le cas de près de la moitié des Vert-e-s. «C'est probablement un vote pour que la Suisse ne soit pas considérée comme un pays de transit», explique Lisa Frisch. En effet, les participants n'ont pas été interrogés sur un péage généralisé ou une vignette fondamentalement plus chère. «Il est bien possible que chez les gens de gauche, de telles propositions recueilleraient encore plus de suffrages.»

3 Garder le col fermé l’hiver? Oui, disent les Suisses

Le conseiller national UDC Benjamin Giezendanner veut que le col du Gothard soit également praticable en hiver. Le parlementaire a déposé une intervention à cet effet lors de la session de printemps – avec 57 cosignataires, principalement de l'UDC et du PLR. Mais le conseiller national socialiste tessinois Bruno Storni soutient également cette demande, car la route du col serait ainsi plus rapidement praticable au printemps.

Une solution idéale contre les bouchons de Pâques? Les personnes interrogées ne veulent pas en entendre parler: elles rejettent clairement l'idée. Même le camp bourgeois n'y adhère pas. «Pour beaucoup, le projet semble lié à des coûts élevés et à peu d'avantages», explique Lisa Frisch. Benjamin Giezendanner a d'ailleurs dû essuyer des critiques au Parlement. Le respect de la nature joue aussi un rôle important dans ce refus.

4 Ouverture de la bande d’arrêt d’urgence: la population partagée

La proposition d’ouvrir temporairement la bande d’arrêt d’urgence sur les autoroutes divise. Même les électeurs de droite n’y adhèrent que timidement. Toutefois, Lisa Frisch note une surprise: «Malgré tout, la proportion de soutiens est assez élevée. Les craintes pour la sécurité semblent faibles.»

Quant à l’élargissement des autoroutes, sujet rejeté en novembre 2024 lors d’une votation, les avis restent partagés. Les sympathisants de gauche y voient un signal clair contre de nouveaux projets, tandis que les électeurs bourgeois restent ouverts à d’éventuelles extensions.

5 Où partent les Suisses à Pâques?

Les électeurs des Vert-e-s seront les plus nombreux à voyager à Pâques! Mais ils privilégient les transports publics pour se rendre à leurs destinations. Ceux du PLR utiliseront plus souvent la voiture. Cela dit, la majorité restera à la maison, probablement à cause du mauvais temps.

Parmi ceux qui partent, un tiers se rendra au Tessin ou en Italie, 22% optera pour la Suisse romande ou la France, 19% jetteront leur dévolu sur la Suisse alémanique. Les autres pays voisins séduisent moins.