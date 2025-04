Découvrez votre quartier avec les Promenades de Jane

1/4 Chaque année début mai, les Jane's Walk organisent des balades en ville. Photo: IMAGO/Wirestock

Isabelle Jaccaud pour L'illustré

Mais qui est cette Jane? Jane Jacobs était une journaliste spécialiste des questions urbaines dans les années 1960. Elle a joué un rôle majeur en Amérique du Nord en militant pour des quartiers à échelle humaine et en s’opposant à la destruction de bâtiments modestes au profit de projets immobiliers géants.

A son décès, Toronto a lancé Jane’s Walk en 2007. Depuis, l’initiative s’est étendue à plus de 500 villes dans le monde. En Suisse, cette 5e édition propose 35 promenades, dont 17 en Suisse romande.

Pratique

Les Promenades de Jane ont lieu le premier week-end de mai. Elles sont accompagnées, gratuites, ouvertes à tout le monde mais la réservation obligatoire sur www.janewalks.ch, et le nombre de places est limité.

Chaque promenade dure environ une heure et demie, avec quatre ou cinq arrêts, et se déroule dans un esprit convivial, propice aux échanges et anecdotes entre accompagnants et participants, souvent suivie d’un apéritif. Une belle occasion de redécouvrir son environnement quotidien sous un autre jour.

Réservation obligatoire jusqu’au 28 avril.

Vaud

1. A la découverte des sucres ajoutés – Lausanne

Photo: IMAGO/Wirestock

Une balade ludique et sans culpabilité pour réfléchir à notre consommation de sucre tout en éveillant nos sens, entre Sauvabelin et la cathédrale, en passant par l’Hermitage. Accompagnée par une infirmière en diabétologie et une diététicienne, cette promenade s’inscrit dans l’initiative MAYbe Less Sugar portée par Diabètevaud. Anecdotes, quiz et échanges ponctuent le parcours, ouvert à tous.

Infos pratiques:

Départ: devant la Pinte du lac de Sauvabelin

Quand: vendredi 2 mai 2025, de 10h à 11h15

2. Balade urbaine des infrastructures numériques – Lausanne

Non, le numérique n’est pas qu’une affaire de «nuage»! Sous nos pieds, sur les toits, dans les murs ou les lacs, il laisse des traces bien réelles: antennes, câbles, data centers... La balade débute sur l’esplanade de la cathédrale. On découvre une antenne 4G près du château, on repère des caméras de surveillance et on observe la disparition progressive des antennes TV, autrefois omniprésentes sur les toits.

En suivant le fil des données, cette promenade met en lumière la face cachée de nos infrastructures numériques, tout en interrogeant sur leur impact environnemental.

Infos pratiques:

Départ: place de la Cathédrale 6, devant Pyxis – Maison de la culture et de l’exploration numérique

Quand: vendredi 2 mai 2025, de 18h à 19h

3. D’un espace de poche à l’autre – Lausanne

Une balade au centre-ville, par des chemins de traverse, à la (re)découverte d’une dizaine d’espaces de poche, des lieux plutôt intim(ist)es, peu étendus, souvent discrets, où l’on peut faire une pause (présence de quelques assises). Les habitués les connaissent souvent aussi bien que le contenu de leurs poches!

Infos pratiques:

Départ: avenue d’Echallens, arrêt bus No 9 St-Paul; arrivée à proximité du centre-ville

Quand: samedi 3 mai 2025, de 10h à 11h30

4. Parlons bancs – EPFL-Saint-Sulpice

Du campus aux quais de Saint-Sulpice, cette balade explore les bancs publics... Jadis route et champs, le territoire s’est transformé avec l’arrivée du campus. En chemin, on découvre une grande variété de bancs – anciens ou très récents – et l’on s’interroge sur leurs usages, leur positionnement et les histoires qu’ils portent, en compagnie d’une sociologue et d’un géographe originaire de la région.

Une occasion d’aborder aussi les enjeux de mobilité piétonne dans un secteur morcelé par les rails et l’autoroute. Et de s’apercevoir que, lorsqu’on connaît les bons chemins, la traversée peut être étonnamment belle.

Infos pratiques:

Départ: Ecublens, arrêt M1 UNIL-Sorge

Quand: vendredi 2 mai 2025, de 18h à 19h30

5. Mon quartier, ma mobilité – Prilly

(Re)découvrez Prilly Nord à pied lors d’une promenade conviviale! Habitants et urbanistes arpentent ensemble le quartier pour échanger sur le cadre de vie et partager leur expertise du quotidien. L’occasion d’observer les conditions de déplacement, d’identifier les points forts et les obstacles: accessibilité, sécurité, confort... Cette balade-diagnostic vise à nourrir le futur Plan de mobilité communal et à renforcer la cohésion sociale autour des enjeux de mobilité dans le quartier de Mont-Goulin.

Infos pratiques:

Départ: Café des Voisins, av. de la Rapille 2

Quand: samedi 3 mai 2025, de 14h à 16h30

Genève

6. Balade éclectique au Petit-Saconnex

Accompagnée par un habitant urbaniste-paysagiste, cette promenade invite à ralentir le pas pour redécouvrir le Petit-Saconnex autrement. Entre patrimoine bâti, arbres remarquables, projets actuels et trésors méconnus, elle mêle histoire, nature et culture. Photos anciennes et plans viendront enrichir le parcours, qui s’achève par la visite d’une villa signée par l’architecte Maurice Braillard, récemment restaurée.

Infos pratiques:

Départ: devant le temple du Petit-Saconnex

Quand: vendredi 2 mai 2025, de 17h à 18h30

7. Entre cité urbaine et patrimoine naturel

Avec Franck, habitant passionné, on explore Onex à travers des lieux emblématiques: la rue de Chancy et son vieux tram, la chapelle Saint-Martin, un ancien cimetière, le golf de 1922 devenu espace vert... En quelques arrêts, cette balade redonne vie à l’histoire locale avec des anecdotes et des photos anciennes. C’est toute l’évolution d’Onex qui se dévoile, à la fois urbaine et verte, trop souvent ignorée par les automobilistes pressés.

Infos pratiques:

Départ: devant les marches de la salle communale d’Onex

Quand: vendredi 2 mai 2025, de 18h à 19h30

8. Un chemin insolite en pleine ville

Au cœur de Genève, un chemin bordé de vignes, un parcours magnifique longeant l’Aire, affluent de l’Arve, et ponctué de ponts en bois couverts, façon «pont de Madison», tel est le programme alléchant. La balade, ouverte à tous, est organisée par Diabète Genève, qui en a fait l’un de ses parcours favoris du samedi matin – une parenthèse inattendue entre nature et ville.

Infos pratiques:

Départ: chemin des Vignes, arrêt TPG Lancy-Pont-Rouge

Quand: samedi 3 mai 2025, de 9h30 à 11h

9. Les jardins des Ouches

Une balade entre passé, présent et futur dans un quartier jardiné, près de la Concorde. Ouche signifie «petit jardin» en vieux français et les jardins seront le fil rouge du parcours. Depuis les années 1920, le quartier est marqué par ses potagers individuels, et plus récemment par des initiatives collectives: jardinage à l’école des Ouches, plantes aromatiques entre les immeubles... Et demain? D’autres idées à semer et à partager.

Infos pratiques:

Départ: ch. des Ouches 19 (zone piétonne)

Quand: samedi 3 mai 2025, de 10h30 à 12h

10. Les étudiants de l’HEPIA imaginent le PAV

Dans le cadre d’un séminaire de l’HEPIA, des étudiants ont imaginé le futur du quartier Praille-Acacias-Vernets (PAV), vaste zone industrielle en pleine mutation. Au départ du Pavillon Sicli, la balade présente leurs visions sous forme de BD et de vidéos, pour réinventer de manière optimiste les espaces publics, dont un parc, un cours d’eau remis à ciel ouvert et d’autres lieux de vie. Une immersion créative dans l’urbanisme de demain.

Infos pratiques:

Départ: devant le Pavillon Sicli, route des Acacias 45

Quand: samedi 3 mai 2025, de 11h à 12h30

11. Balade urbaine des infrastructures numériques

Non, le numérique n’est pas qu’une affaire de «nuage». Cette balade révèle ses traces bien concrètes dans l’espace urbain. A Montbrillant, le bâtiment de Swisscom abrite un data center. L’occasion aussi d’évoquer un aspect méconnu du paysage numérique: les câbles lacustres entre Genève et Villeneuve ou encore les capteurs enfouis dans le sol pour mesurer le trafic automobile. Une invitation à réfléchir à l’empreinte environnementale du numérique et à explorer les pistes pour la réduire.

Infos pratiques:

Départ: place des Grottes

Quand: samedi 3 mai 2025, de 14h à 15h

Valais

12. Balade au cœur du patrimoine bâti – Orsières

A l’occasion de la parution d’un livre sur le patrimoine bâti d’Orsières, le Centre régional d’études des populations alpines (CREPA) organise une balade ponctuée de témoignages. Une octogénaire évoque l’atelier de charron de son père, un musicien partage quelques notes et souvenirs et un cuisinier renommé raconte son lien avec le village. Une promenade vivante, entre mémoire locale et métiers d’hier et d’aujourd’hui.

Infos pratiques:

Départ: place du Bourgeal

Quand: samedi 3 mai, à 9h30

Fribourg

13. A l’abri du trafic

Une balade bilingue entre la gare et la Basse-Ville, pour discuter d’itinéraires urbains inspirants... ou pas! En passant par ce que les locaux appelaient autrefois en plaisantant «le plus grand rond-point d’Europe» en raison de l’énorme trafic de transit, on arrive dans le quartier du Bourg, le centre historique de la ville fondé en 1157, où l’on explore un espace entièrement réaménagé ces dernières années, aujourd’hui largement apaisé et réservé aux bus. Guidée par Mobilité piétonne Fribourg, cette promenade met en valeur les chemins sans trafic, offrant confort et plaisir de marcher.

Infos pratiques:

Départ: devant la boulangerie Suard, place de la Gare 5

Quand: samedi 3 mai 2025, de 14h à 16h

Neuchâtel

14. Autour du vallon de l’Ermitage – Neuchâtel

Cette balade explore et déchiffre la lisière urbaine, dans les hauts de Neuchâtel en pleine mutation, misant sur la nature en ville. Depuis le belvédère du Plan marqué par un réservoir d’eau avec panorama, le parcours descend à travers une partie méconnue du vallon: une usine désaffectée reconvertie en centre de santé, un ancien hôpital intégré à un nouveau quartier, le jardin botanique et des coins sauvages... Une conteuse dévoile pourquoi l’ermitage se nomme ainsi alors qu’il n’y a pas eu d’ermite.

Infos pratiques:

Départ et arrivée: arrêt Verger-Rond, bus 109 et 421

Quand: dimanche 4 mai 2025, de 14h30 à 16h

15. En transition – La Chaux-de-Fonds

Cette balade met en lumière des lieux en mutation au sud et à l’ouest de la gare: le nouveau pont arboré, les anciens abattoirs réhabilités comme futur lieu clé de la capitale culturelle suisse 2027 ou encore la renaissance du parc des Crêtets, repensé après les dégâts causés par la tempête. Une invitation à parcourir des espaces en pleine évolution et à poser un regard neuf sur cette ville inventive et atypique.

Infos pratiques:

Départ: hall de la gare

Quand: samedi 3 mai, de 14h à 16h

16. De la Charrière à la gare – La Chaux-de-Fonds

On peut faire le trajet en vingt minutes... ou prendre tout son temps pour emprunter des chemins détournés et découvrir des lieux cachés. Source de la Ronde, kiosque à musique Art déco du parc Gallet, collège, ruelles piétonnes... Un itinéraire tout en douceur sur le thème des trois P: plaisir, partage et piéton. L’occasion de tisser du lien entre participants et de renforcer le sentiment de communauté.

Infos pratiques:

Départ: cour du collège de la Charrière, côté sud

Quand: dimanche 4 mai 2025, de 14h à 15h30

Berne

17. Le temps und ihre Spu(h)r – Bienne

Cette balade bilingue explore le développement urbain, architectural et sociopolitique de Bienne, avec l’essor de l’horlogerie en fil rouge. Passage près du Kontrollgebäude, l’ancien bureau de contrôle pour les métaux précieux, puis devant des centres de formation, les premières usines, mais aussi l’ex-bâtiment Rolex, l’école d’horlogerie et les locaux d’Omega.

Infos pratiques:

Départ: place Centrale

Quand: vendredi 2 mai 2025, de 18h à 19h30 env. et samedi 3 mai, de 16h à 17h30 env.