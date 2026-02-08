Qui est à l'origine du chaos informatique à Crans-Montana?

Derrière le système informatique, un homme seul

Une panne informatique majeure, un manque de personnel et une charge administrative colossale. Vendredi, le responsable actuel de la sécurité de Crans-Montana a été entendu pendant plusieurs heures. Au fil de l’audition, un constat s'est imposé: les défaillances de contrôle sont liées à l'effondrement du système informatique, qui a privé les autorités de l’accès à d’anciennes données essentielles.

Selon les révélations de la «Sonntagszeitung», l’ensemble reposait depuis des années sur les épaules d’un informaticien indépendant basé à Sion. A lui seul, il gérait les systèmes IT de plusieurs corps de police valaisans ainsi que ceux des pompiers cantonaux.

Menaces, arrestation et mise hors service

En 2023, la situation dérape. L’informaticien adopte un comportement jugé confus, exige une augmentation de salaire, puis va plus loin: il menace de publier des données sensibles. Les autorités interviennent. L’homme est arrêté, et les logiciels qu’il administrait sont mis hors service.

Aujourd’hui âgé d’une soixantaine d’années, il se trouve en établissement psychiatrique. En raison de son irresponsabilité pénale, aucune condamnation n’a été prononcée.

Le canton pointé du doigt

Pour le chef de la sécurité interrogé, la responsabilité est claire: le Canton du Valais. C’est à ce niveau que se situe la faute liée à la perte des données. Il affirme avoir demandé au canton l’accès au dossier de l’informaticien, une requête restée sans réponse.