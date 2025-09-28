DE
FR

Presque le double de 2024
Franc succès pour le corso fleuri de la Fête des vendanges de Neuchâtel

Le corso fleuri de la Fête des vendanges de Neuchâtel a attiré près de 4500 spectateurs assis, presque le double de 2024. Avec 14 chars décorés de 500’000 dahlias, il a été retransmis en direct. La fréquentation globale reste stable, autour de 300’000 visiteurs.
Publié: 19:50 heures
Partager
Écouter
Les organisateurs de la Fête des vendanges ont vu grand cette année pour leur traditionnel corso fleuri.
Photo: JEAN-CHRISTOPHE BOTT
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Point d'orgue de la Fête des vendanges de Neuchâtel: le corso fleuri du dimanche après-midi a rencontré un franc succès. Le nombre de visiteurs a presque doublé par rapport à l'année précédente. Pas de record cependant sur la fréquentation globale.

«Alors que l'année passée on a vendu entre 2400 et 2600 tickets pour les places assises, on frôle cette année les 4500 tickets», se réjouit Eric Leuba, membre de la direction de la Fête des vendanges. Le nombre de spectateurs debout est lui estimé à 50'000.

Les organisateurs ont vu grand cette année pour le traditionnel cortège du dimanche après-midi. Il a été retransmis en direct sur la RTS pour la première fois.

Un demi-million de dahlias

Sous le thème «Légendes des vignobles», le défilé était composé de 14 chars dont deux doubles de 24 mètres. Trois tableaux mêlant histoire, mythes et imagination étaient proposés. Le char de la Ville de Neuchâtel a été dessiné par l'illustrateur canadien John Howe, Neuchâtelois d'adoption.

A lire aussi
La Fête des vendanges à Neuchâtel, c'est ce soir!
Trois jours de festivités
La Fête des vendanges à Neuchâtel, c'est ce soir!
Chardonne lance sa première Fête des Vendanges et vise un record du monde
Guinness book des records
Chardonne lance sa première Fête des Vendanges et vise un record du monde

Au total un demi-million de dahlias, en provenance des Pays-Bas, ont été piqués sur les chars par des bénévoles et 1000 élèves. Pas moins de 55'000 fleurs suisses ont également été utilisées, avait déclaré le responsable du corso fleuri, Yvan Flühmann, à Arcinfo.

Eric Leuba tire un bilan positif de la 98e édition de la fête, qui a démarré vendredi. Il estime le nombre de visiteurs à environ 300'000, soit comme l'année précédente. Pas de record donc à priori. Aucun accident majeur n'a eu lieu durant le week-end, selon les informations de la direction dimanche après-midi.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Le salon des métiers propose un test sur les super héros
Avec vidéo
Présenté par
Le salon des métiers propose un test sur les super héros
Jeunes et apprentissage
Le salon des métiers propose un test sur les super héros
Ces vins oubliés font un retour remarqué
Présenté par
Ces vins oubliés font un retour remarqué
Gewürztraminer, Bardolino, Lagrein & Cie
Ces vins oubliés font un retour remarqué
Quels sont les métiers de rêve des ados d’aujourd’hui?
Présenté par
Quels sont les métiers de rêve des ados d’aujourd’hui?
Aux SwissSkills avec une classe de 10P
Quels sont les métiers de rêve des ados d’aujourd’hui?
Qui peut m’aider en cas d’urgence pendant les vacances?
Présenté par
Qui peut m’aider en cas d’urgence pendant les vacances?
Infarctus, accident ou appendicite
Qui peut m’aider en cas d’urgence pendant les vacances?
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus