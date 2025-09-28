Le corso fleuri de la Fête des vendanges de Neuchâtel a attiré près de 4500 spectateurs assis, presque le double de 2024. Avec 14 chars décorés de 500’000 dahlias, il a été retransmis en direct. La fréquentation globale reste stable, autour de 300’000 visiteurs.

Franc succès pour le corso fleuri de la Fête des vendanges de Neuchâtel

Franc succès pour le corso fleuri de la Fête des vendanges de Neuchâtel

Les organisateurs de la Fête des vendanges ont vu grand cette année pour leur traditionnel corso fleuri. Photo: JEAN-CHRISTOPHE BOTT

ATS Agence télégraphique suisse

Point d'orgue de la Fête des vendanges de Neuchâtel: le corso fleuri du dimanche après-midi a rencontré un franc succès. Le nombre de visiteurs a presque doublé par rapport à l'année précédente. Pas de record cependant sur la fréquentation globale.

«Alors que l'année passée on a vendu entre 2400 et 2600 tickets pour les places assises, on frôle cette année les 4500 tickets», se réjouit Eric Leuba, membre de la direction de la Fête des vendanges. Le nombre de spectateurs debout est lui estimé à 50'000.

Les organisateurs ont vu grand cette année pour le traditionnel cortège du dimanche après-midi. Il a été retransmis en direct sur la RTS pour la première fois.

Un demi-million de dahlias

Sous le thème «Légendes des vignobles», le défilé était composé de 14 chars dont deux doubles de 24 mètres. Trois tableaux mêlant histoire, mythes et imagination étaient proposés. Le char de la Ville de Neuchâtel a été dessiné par l'illustrateur canadien John Howe, Neuchâtelois d'adoption.

Au total un demi-million de dahlias, en provenance des Pays-Bas, ont été piqués sur les chars par des bénévoles et 1000 élèves. Pas moins de 55'000 fleurs suisses ont également été utilisées, avait déclaré le responsable du corso fleuri, Yvan Flühmann, à Arcinfo.

Eric Leuba tire un bilan positif de la 98e édition de la fête, qui a démarré vendredi. Il estime le nombre de visiteurs à environ 300'000, soit comme l'année précédente. Pas de record donc à priori. Aucun accident majeur n'a eu lieu durant le week-end, selon les informations de la direction dimanche après-midi.