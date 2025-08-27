DE
Une stratégie écologique?
Pour faire des économies, Vaud retire les poubelles des salles de classe

Selon «24 heures», de nombreux élèves vaudois ont découvert lors de leur rentrée que les poubelles avaient disparu de leurs salles de classe. Une mesure prise par l’Etat pour faire des économies, mais présentée comme un moyen de promouvoir le tri des déchets.
Publié: il y a 18 minutes
De nombreux élèves vaudois ont constaté que les poubelles de leurs salles de classe avaient été retirées. (Image prétexte)
Photo: Getty Images
DIMITRI_FACE.jpg
Dimitri FaravelJournaliste Blick

Les élèves vaudois du postobligatoire ont eu une étrange surprise en regagnant leur classe en ce début d’année scolaire: les poubelles avaient disparu. Comme le rapport le quotidien «24 heures» ce mercredi 27 août, cela n'est pas l'œuvre d'un voleur, mais une décision de l'Etat de Vaud. Soucieux de réduire ses frais, ce dernier a en fait retiré toutes les poubelles des salles de classe des gymnases du canton. 

Une décision qui n'est pas au goût de tous les élèves. «Comme on n’a pas de cantine dans notre bâtiment, on doit manger en classe. Les déchets vont traîner toute la journée», s'indigne l'un d'eux.

500’000 francs d'économies

Contacté par le quotidien vaudois, la Direction générale des immeubles et du patrimoine (DGIP), responsable des bâtiments scolaires cantonaux, confirme la suppression des poubelles. Nicolas Liechti, responsable communication, explique que l’entretien quotidien des salles et couloirs n’étant plus garanti, les poubelles ont donc été retirées. Mais cela ne s'arrête pas là: les nettoyages approfondis et des vitres ont aussi été réduits pendant l’été. Au total, l'Etat de Vaud vise une économie de 500’000 francs. 

Outre cette volonté financière, la DGIP défend ces décisions par un objectif de sensibilisation au tri sélectif. En se rendant eux-mêmes aux centres de tri, élèves et enseignants seraient davantage sensibilisés à la gestion des déchets. Reste à voir si cette stratégie portera ses fruits… 

