Photo: KEYSTONE

Polémique sur l'aide sociale
Le Canton de Vaud jetterait 250 millions de francs par la fenêtre

Vaud pourrait économiser 250 millions de francs par an sans réduire les prestations d'aide sociale, révèle «Le Temps» mardi, sur la base d'une étude des milieux économiques. Berne et Zurich seraient bien plus efficients dans la gestion de leurs recettes fiscales.
Publié: il y a 45 minutes
LUISA_FACE.jpg
Luisa GambaroJournaliste

Les Suisses allemands n'en finissent plus d'être irréprochables. D'après une étude de Swiss Economics, à ressources comparables, les cantons de Berne et Zurich gèrent beaucoup mieux leurs finances que le Canton de Vaud en matière de santé. 

En effet, l'administration vaudoise pourrait économiser jusqu'à 250 millions de francs suisses par an dans le secteur de l'aide sociale sans même réduire les prestations pour le contribuable, révèle «Le Temps» ce mardi 19 août. 

Des recettes fiscales pourtant importantes

D'après une étude commandée par la Chambre vaudoise du commerce et de l'industrie (CVCI) et réalisée par l’Institut Swiss Economics, le canton de Vaud pourrait optimiser ses recettes fiscales en économisant 22% de cette somme.

Un sujet brûlant pour un canton dont les taux d'imposition sont parmi les plus élevés de Suisse, et dont les recettes fiscales augmentent de 2,5% chaque année, contre 1,5% dans les cantons de Berne et Zurich. 

Interrogé par «Le Temps», Philippe Miauton, directeur de la CVCI, accuse l'Etat de Vaud d’avoir multiplié les dépenses sans réfléchir à leur efficacité. Il appelle à réformer l'administration sans baisser les aides sociales.

