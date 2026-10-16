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Yvan Pahud n'est pas candidat au Conseil fédéral
«Avec Céline Amaudruz, nous avons une candidate capable de défendre ce siège»

Le Vaudois Yvan Pahud a annoncé vendredi renoncer à sa candidature au Conseil fédéral. Le syndic de Sainte-Croix soutient Céline Amaudruz, estimant qu’une multiplication des candidatures romandes serait une «erreur stratégique».
Publié: 18:57 heures
Yvan Pahud préfère se consacrer à sa commune.
Photo: Keystone
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ATS Agence télégraphique suisse

Le Vaudois Yvan Pahud a annoncé vendredi soir qu'il renonçait à se porter candidat à la succession du conseiller fédéral Guy Parmelin. Bien qu'intéressé à la fonction, le syndic de Sainte-Croix estime que ce n'est pas «le bon moment».

«C'était une décision difficile à prendre, car le poste m'intéresse», a-t-il dans l'émission Forum de la RTS. «Mais aujourd'hui, j'ai envie de me consacrer à ma commune, à mon canton et à ma famille», a ajouté l'élu, père de deux adolescents.

Yvan Pahud, 46 ans, s'était mis à la disposition de son parti afin d'assurer une candidature en Suisse romande, au cas où Céline Amuadruz n'aurait pas candidaté. Mais avec l'annonce de la Genevoise, jeudi, cette condition est remplie.

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«Aujourd’hui, avec Céline Amaudruz, nous avons une candidate capable de défendre ce siège. Et ce serait une erreur stratégique de multiplier les candidatures romandes en vue du ticket, que le parti devra composer pour l’élection», a précisé le conseiller national au journal 24 Heures.

Combat difficile

Il prévoit un «combat extrêmement difficile» pour défendre le siège UDC romand. «On l’oublie parfois, mais les Romands ne pèsent que pour un cinquième du groupe UDC», rappelle-t-il. «En tant que minoritaires, nous sommes condamnés à devoir jouer des coudes pour nous faire entendre», poursuit-il dans 24 Heures.

Le nom d'Yvan Pahud avait circulé parmi les papables en Suisse romande. On attend encore notamment la décision du Fribourgeois Nicolas Kolly. Conseiller national élu en 2023, ce dernier s'est dit intéressé à une candidature. Il communiquera sa décision prochainement.

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