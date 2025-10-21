DE
FR

Pari risqué pour les élections
Le PS jurassien lance trois candidats pour le deuxième tour

Le Parti socialiste jurassien lance trois candidats pour le second tour des élections au Gouvernement cantonal. Rosalie Beuret Siess, Raphaël Ciocchi et Valentin Zuber visent des sièges, avec l'espoir d'une majorité à l'exécutif malgré un parlement à droite.
Publié: il y a 47 minutes
Partager
Écouter
Raphaël Ciocchi, Rosalie Beuret Siess et Valentin Zuber (de gauche à droite) repartent pour le second tour.
Photo: JEAN-CHRISTOPHE BOTT
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Réunis mardi en assemblée, les membres du Parti socialiste jurassien ont décidé de lancer trois candidats pour le deuxième tour des élections au Gouvernement cantonal, prévu le 9 novembre. Rosalie Beuret Siess, Raphaël Ciocchi et Valentin Zuber brigueront un siège.

La sortante, la Bruntrutaine Rosalie Beuret Siess a remporté le premier tour avec 41,9% des voix. De leur côté, le citoyen de Courroux Raphaël Ciocchi et le Prévotois Valentin Zuber ont été séparés ar 15 petites voix, le citoyen de Courroux et le Prévôtois ont terminé 4e (26,2%) et 5e (26,1%).

Le PS partait au premier tour avec l'ambition de conserver ses deux sièges, malgré le retrait de Nathalie Barthoulot. Mais le tir groupé réussi en haut de tableau dimanche offre aux socialistes le droit de rêver à un troisième fauteuil. Ils deviendraient alors majoritaires à l'exécutif, mais devraient composer avec un législatif à majorité de droite.

A lire aussi
Le Centre Jura présente un ticket à deux pour le second tour des élections
Le PLR se maintient
Le Centre Jura présente un ticket à deux pour le second tour des élections
Dans le Jura, les trois ministres sortants arrivent en tête du premier tour
«Un magnifique résultat»
Dans le Jura, les trois ministres sortants arrivent en tête du premier tour
Découvrez nos contenus sponsorisés
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Avec vidéo
Présenté par
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Chiara découvre de merveilleux joyaux cachés avec Gino
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Les meilleurs crus pour l’automne
Présenté par
Les meilleurs crus pour l’automne
Ces vins se marient bien avec le gibier
Les meilleurs crus pour l’automne
Quelle propriété puis-je m’offrir?
Avec vidéo
Présenté par
Quelle propriété puis-je m’offrir?
Le grand guide hypothécaire
Quelle propriété puis-je m’offrir?
Mieux vaut louer pour mieux skier?
Présenté par
Mieux vaut louer pour mieux skier?
Tout savoir sur la location de skis et de snowboards
Mieux vaut louer pour mieux skier?
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus