Le PLR se maintient
Le Centre Jura présente un ticket à deux pour le second tour des élections

Le Centre Jura a choisi de présenter Stéphane Theurillat et Jean-Paul Lachat pour le second tour des élections au Gouvernement jurassien. Le PLR maintient Martin Braichet malgré un résultat décevant au premier tour. Le scrutin décisif aura lieu le 9 novembre.
Publié: 22:31 heures
Stéphane Theurillat (centre) – ici avec Martial Courtet – était arrivé 2e du premier tour.
Photo: keystone-sda.ch
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Stéphane Theurillat et Jean-Paul Lachat défendront les couleurs du Centre au deuxième tour des élections au Gouvernement jurassien. Le parti a pris cette décision lundi soir, alors que le PLR a choisi de maintenir son candidat Martin Braichet dans la course malgré un résultat en-deça des attentes au premier tour.

Le congrès du Centre Jura a suivi la proposition du comité directeur en optant pour un ticket à deux, composé de Stéphane Theurillat et de Jean-Paul Lachat pour le deuxième tour de l'élection au Gouvernement cantonal, prévu le 9 novembre. C'est ce qu'a indiqué lundi soir une membre du parti à Keystone-ATS.

Trois candidats écartés

Ministre sortant, Stéphane Theurillat, qui avait remplacé le PLR Jacques Gerber lors d'une élection partielle en novembre 2024, a obtenu 37,3% des suffrages dimanche lors du premier tour. Cela le place au deuxième rang, avec une avance confortable sur ses poursuivants.

De son côté, Jean-Paul Lachat a terminé huitième avec 19,5% des suffrages. Le congrès a donc écarté Anne Froidevaux, Amélie Brahier et Clément Piquerez, qui avaient terminé un peu plus loin.

Le PLR continue

Le PLR Jura a lui décidé de maintenir la candidature de Martin Braichet au deuxième tour. Le candidat libéral-radical a obtenu 15,6% des voix dimanche, avec une 12e place à la clé. Il devra faire mieux s'il veut que le son parti retrouve son siège au Gouvernement, perdu en novembre 2024 lors du départ de Jacques Gerber.

Dans un communiqué, le PLR a reconnu lundi que le résultat de Martin Braichet était «en-deça des attentes». Mais il «refuse de céder à la facilité, de renier ses principes ou de se rallier à des visions qui ne lui ressemblent pas.»

