Une machine de chantier a endommagé une conduite du réseau de gaz de ville, à Orbe (VD). La route cantonale d'Orny a été totalement bouclée, tandis que plusieurs quartiers subissent des coupures. Les habitants n'ont pas été mis en danger.

Ellen De Meester Journaliste Blick

Aux aurores du lundi 4 mai 2026, une machine de chantier a malencontreusement heurté une conduite du réseau de gaz de ville, aux alentours de la route cantonale d'Orny, à Orbe (VD). Cet accident a provqué une importante fuite de gaz, requérant l'intervention immédiate du Service de défense incendie et de secours du Jura vaudois (SDISJV). Huit sapeurs-pompiers et deux patrouilles de la gendarmerie vaudoise ont été précipités sur place dès 9h20.

Le chantier de Gruvatier et la route cantonale ont été totalement bouclés pour des raisons de sécurité, tandis que l'alimentation dans la conduite concernée a été coupée, afin de sécuriser les lieux. Ainsi que le précise un communiqué de presse diffusé dans l'après-midi, les sapeurs-pompiers se sont hâtés de déployer un dispositif d'extinction, à titre préventif, avant de mesurer les concentrations de gaz dans les locaux environnants.

«Par mesure de précaution, il a été demandé aux habitants des immeubles proches de rester à l'intérieur en maintenant fenêtres et portes fermées», peut-on lire.

Aucun danger pour les habitants

Le SDIS du Jura vaudois précise toutefois que les habitants de la région n'ont «à aucun moment» été mis en danger, bien que plusieurs zones subissent actuellement des coupures de gaz. Celles-ci devraient se prolonger dans l'après-midi, «le temps de remettre en service l'ensemble de la partie du réseau touchée.»

Elles concernent les quartiers de la ville d'Orbe, ainsi que les villages d'Arnex-sur-Orbe, Agiez, Bofflens, Croy et Romainmôtier-Envy, ajoute le communiqué, précisant que «l'entreprise Nestlé, disposant d'une alimentation propre, n'a pas été affectée par cette coupure». La réparation du conduit, débutée à 11h30, ainsi que les contrôles de sécurité effectués par les sapeurs-pompiers ont permis la réouverture du chantier, au cours de la journée.