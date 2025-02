Des conditions idéales pour les relâches vaudoises, mais pour les autres...

Si la fin de la semaine annonce quelques flocons de neige, dès ce week-end, le soleil sera au beau fixe. Alors, quel temps doit-on attendre pour la semaine à venir et la fin du mois pour ces vacances de février? On fait un point météo.

Après cette semaine «grise», le soleil sera de retour ce week-end, pile à l'heure pour les vacances de février vaudoises. Photo: keystone-sda.ch

Oriane Le Meur

Brouillard, bise, pluie et le retour... de la neige! Cette semaine, est une semaine «grise». Mais qu'en est-il de la météo de ces prochains jours et à quoi s'attendre pour les vacances de février? Depuis lundi, le soleil se fait discret. Il devrait réapparaître samedi, pile à temps, pour les vacances vaudoises, mais ne sera pas forcément au rendez-vous pour les autres.

En effet, les dates des vacances varient selon les cantons. Si Vaud sera dès vendredi 15 février en congé pour ses «relâches», les cantons du Jura et de Neuchâtel devront attendre une semaine de plus, jusqu'au 22 février et le Valais, ainsi que Fribourg, jusqu'au 1er mars.

Encore des jours pluvieux

Demain, une perturbation gagnera la Suisse romande. Avec un maximum de 7 à 9 degrés en plaine, on prévoit de 15 à 30cm au-dessus de 1800m. Mais l'enneigement restera néanmoins inférieur à la norme: «L'enneigement reste toutefois encore bon pour skier dans les Alpes, notamment dans les Alpes valaisannes», explique Vincent Devantay, prévisionniste chez MeteoNews. «La neige de demain et de vendredi est une très bonne nouvelle pour les skieurs!» ajoute-t-il.

Vendredi, le soleil reviendra rapidement et se montrera même généreux dans les Alpes et sur le bassin lémanique.

Un week-end idéal pour les sports d'hiver

«Un beau mais frais week-end», c'est ce qu'annonce Vincent Devantay ce mercredi. Des conditions parfaites, qui devraient réjouir les amateurs de ski et autres sports d'hiver, avec des journées marquées par le soleil, du moins en montagne. Si nous allons perdre près de 5 à 10 degrés entre jeudi et vendredi, les températures devraient un peu remonter ce week-end.

Selon MeteoNews, samedi, le ciel sera couvert, avec en plaine de la bise et un stratus qui atteindra 1200 mètres. Toutefois, ces grisailles se dissiperont au fil de la journée. Une bise modérée soufflera encore le matin, mais elle perdra en intensité l'après-midi. Avec des températures de 5 degrés sur le Plateau et 9 degrés en Valais, les conditions seront parfaites pour profiter des pistes enneigées, surtout en altitude!

Quelques bancs de brouillard pourraient persister dimanche matin en plaine, mais les brumes devraient se lever rapidement, laissant place à un ciel ensoleillé, parsemé de quelques nuages. Les températures seront légèrement plus douces, la météo restera agréable pour une journée de ski au soleil.

Une météo avantageuse pour les Vaudois

Dès samedi, une période dite «anticyclonique» va commencer. «Cela signifie que les hautes pressions permettent d'empêcher les perturbations de passer ou de les atténuer, ce qui est souvent synonyme de ciel dégagé et de météo stable», souligne Vincent Devantay.

Et elle tombe à pique! Pour les Vaudois, cette phase anticyclonique va permettre à ceux qui le souhaitent, de chausser leurs pairs de ski pour profiter des pistes. «Les conditions dans les Alpes, et en Suisse en général, seront excellentes pour les personnes en vacances la semaine prochaine!», se réjouit le météorologue.

Une incertitude pour la suite

Si les conditions météorologiques seront idéales pour les relâches vaudoises, pour les autres cantons, le temps ne sera peut-être pas aussi clément. Dès jeudi 20, une zone dépressionnaire située sur le proche Atlantique entraînera possiblement un léger courant de sud-ouest sur les Alpes.

Le ciel pourrait être plus variable avec quelques précipitations: «Le soleil et la douceur sont assurés pour les cantons qui ont leurs vacances la semaine prochaine, mais pour les autres les perturbations pourraient être de retour», remarque le spécialiste. Les férus de montagne, qui auront leurs vacances la dernière semaine de février, risquent d'être un peu déçu, mais tout peut encore changer: «Un retournement de situation est possible, le soleil pourrait faire de la résistance!», espère l'expert.