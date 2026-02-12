DE
Dizaine de jeunes impliqués
Un mineur blessé par un objet tranchant à Neuchâtel après une altercation

Un mineur a été blessé dans une altercation survenue à Neuchâtel le 11 février, indique ce jeudi la police. L'homme a été transféré au CHUV. Son pronostic vital n'est pas engagé.
La police recherche les potentiels auteurs.
Olalla Piñeiro Trigo

Une altercation à Neuchâtel opposant une dizaine de jeunes a mal tourné. Un mineur a été blessé à la main par un objet tranchant ce 11 février vers 17h, alerte ce jeudi la police neuchâteloise dans un communiqué de presse. L'agression s'est déroulée entre le quartier de Monruz et la rue des Gouttes d’Or. 

Alertée, la police s'est rendue sur place. Le jeune blessé a été hospitalisé au CHUV. Son pronostic vital n’est toutefois pas engagé.Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de l'incident et identifier les auteurs, qui seraient originaires de Neuchâtel et de Fribourg. 

