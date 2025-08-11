Dernière mise à jour: il y a 6 minutes

Publié: il y a 11 minutes

Un automobiliste de 90 ans a perdu la vie dimanche près d'Engollon (NE) suite à une sortie de route. Sa voiture a dévié de sa trajectoire, percuté un arbre et effectué plusieurs tonneaux avant de s'immobiliser.

Décès d'un automobiliste après un accident de voiture à Neuchâtel

Cet accident a nécessité l’engagement de quatre patrouilles de gendarmerie. Photo: KEYSTONE

Un automobiliste a perdu la vie dimanche après-midi suite à une sortie de route près du village d'Engollon dans le Val-de-Ruz (NE). La victime avait 90 ans et était domiciliée dans la région.

Alors qu'elle circulait sur la route reliant Valangin à Dombresson vers 16h20, la voiture a dévié de sa trajectoire pour une raison indéterminée, a indiqué lundi la police neuchâteloise. Le véhicule a roulé sur dans l'herbe puis a percuté un arbre, avant d'effectuer plusieurs tonneaux et de s'immobiliser 50 mètres plus loin.

Une ambulance et le SMUR ont été dépêchés sur place où le décès du conducteur a été constaté. Cet accident a nécessité l’engagement de quatre patrouilles de gendarmerie, ainsi que de spécialistes du groupe technique accident de la police de la circulation. La route a été fermée durant plusieurs heures à la circulation pour les besoins du constat.