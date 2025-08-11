DE
FR

Cause encore inconnue
Décès d'un automobiliste après un accident de voiture à Neuchâtel

Un automobiliste de 90 ans a perdu la vie dimanche près d'Engollon (NE) suite à une sortie de route. Sa voiture a dévié de sa trajectoire, percuté un arbre et effectué plusieurs tonneaux avant de s'immobiliser.
Publié: il y a 11 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 6 minutes
Partager
Écouter
Cet accident a nécessité l’engagement de quatre patrouilles de gendarmerie.
Photo: KEYSTONE

Un automobiliste a perdu la vie dimanche après-midi suite à une sortie de route près du village d'Engollon dans le Val-de-Ruz (NE). La victime avait 90 ans et était domiciliée dans la région.

A lire aussi
Le HC Bienne pleure l'un de ses héros
Urs Bärtschi est décédé
Le HC Bienne pleure l'un de ses héros
Un chauffeur poids lourd condamné après un accident mortel dans un tunnel
12 mois de prison
Un chauffeur poids lourd condamné après un accident mortel sur l'A1

Alors qu'elle circulait sur la route reliant Valangin à Dombresson vers 16h20, la voiture a dévié de sa trajectoire pour une raison indéterminée, a indiqué lundi la police neuchâteloise. Le véhicule a roulé sur dans l'herbe puis a percuté un arbre, avant d'effectuer plusieurs tonneaux et de s'immobiliser 50 mètres plus loin.

Une ambulance et le SMUR ont été dépêchés sur place où le décès du conducteur a été constaté. Cet accident a nécessité l’engagement de quatre patrouilles de gendarmerie, ainsi que de spécialistes du groupe technique accident de la police de la circulation. La route a été fermée durant plusieurs heures à la circulation pour les besoins du constat.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Du vin rouge frais pour l'apéritif d'été?
Présenté par
Du vin rouge frais pour l'apéritif d'été?
Les meilleures alternatives au vin blanc
Du vin rouge frais pour l'apéritif d'été?
Des bénévoles comme Sabine font du tournoi une fête pour les fans
Présenté par
Des bénévoles comme Sabine font du tournoi une fête pour les fans
UEFA Women’s EURO 2025
Des bénévoles comme Sabine font du tournoi une fête pour les fans
Le parcours semé d’embuches de Gabriela Petrovic vers le métier de ses rêves
Présenté par
Le parcours semé d’embuches de Gabriela Petrovic vers le métier de ses rêves
Des soins à la formation
Le parcours semé d’embuches de Gabriela Petrovic vers le métier de ses rêves
Trois tours pour les familles à découvrir cet été
Présenté par
Trois tours pour les familles à découvrir cet été
La Suisse romande à la carte
Trois tours pour les familles à découvrir cet été
Qu’est-ce qui fait la magie de votre colocation, votre quartier et votre association?
Présenté par
Qu’est-ce qui fait la magie de votre colocation, votre quartier et votre association?
Nos bières pour votre communauté
Qu’est-ce qui fait la magie de votre colocation, votre quartier et votre association?
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la