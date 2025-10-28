Les cantons de Neuchâtel, Vaud et Fribourg ont demandé un rapport externe sur la Société de navigation sur les lacs de Neuchâtel et Morat (LNM). L'analyse portera sur les ressources humaines et le modèle d'affaires, suite aux récentes turbulences dans l'entreprise.

Une vue des bateaux «Fribourg» et «Ville de Neuchâtel» dans le port du lac de Neuchâtel le 10 avril 2025. Photo: keystone-sda.ch

ATS Agence télégraphique suisse

Nouvel épisode dans la tourmente que traverse la Société de navigation sur les lacs de Neuchâtel et Morat (LNM): les trois cantons commanditaires, Neuchâtel, Vaud et Fribourg, ont demandé un rapport qui porte sur les ressources humaines et le modèle d'affaire de l'entreprise.

Les dirigeants de la Société de navigation sur les lacs de Neuchâtel et Morat ont rencontré mardi des représentants des trois cantons commanditaires. «Toutes les thématiques ont été mises sur la table, rien n'a été écarté», a indiqué la conseillère d'Etat neuchâteloise Céline Vara sur RTN.

Pour la cheffe du Département de la sécurité, de la digitalisation et de la culture, il était important pour les trois cantons d'avoir une vision très claire de la situation, que ce soit de l'état de la flotte comme de celui des ressources humaines.

Un rapport externe

Selon une enquête de la RTS et d'Arcinfo dévoilée lundi, la situation de cette société de navigation se serait aggravée aussi bien au niveau de la gestion humaine que de l'état de la flotte. Pour le président du conseil d'administration, le climat de travail est toutefois en voie d'apaisement.

«Nous avons décidé d'un commun accord de mener une analyse externe, tout à fait indépendante qui aura pour objectif de travailler sur les questions des ressources humaines et sur les questions du business-modèle pour que nous soyons en possession de tous les éléments au début de l'année 2026», a ajouté Céline Vara sur les ondes de RTN.