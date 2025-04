Face à une crise financière, la LNM réorganise sa structure et crée de nouveaux postes. La direction vise à restaurer la confiance et à impliquer davantage les employés dans la stratégie d'entreprise, tout en renforçant le contrôle budgétaire.

La Société de navigation sur les lacs de Neuchâtel et Morat doit redresser la barre

Le conseil d'administration veut «restaurer un climat de confiance». Photo: KEYSTONE

Face aux difficultés, la société de navigation sur les lacs de Neuchâtel et Morat (LNM) a décidé de recentrer ses efforts sur la stabilisation de l'exploitation et l'amélioration des conditions de travail des employés. Les projets d'investissement sont suspendus. Une négligence de l'ancienne direction est évoquée.

«Les résultats 2024, actuellement en cours de finalisation, font apparaître une perte estimée à 600'000 francs, bien supérieure à ce qui avait été anticipé par l'ancienne direction», a indiqué jeudi la LNM.

«Le suivi budgétaire par l'ancienne direction n'était pas assez rigoureux. Les écarts financiers sont certes dus à la saison pluvieuse de l'an dernier mais surtout aux besoins d'entretien des bateaux beaucoup plus élevés que prévu», a expliqué Nicolas Gigandet, président du conseil d'administration lors d'un point-presse.

«On a demandé à notre fiduciaire de faire en février un contrôle financier pour comprendre les écarts mais on n'a pas commandé d'audit. On peut parler de négligence de l'ancienne direction (ndlr: Jean-Luc Rouiller qui est parti à la retraite à fin 2024) mais pas de malversation», a ajouté Nicolas Gigandet.

Restaurer un climat de confiance

Le conseil d'administration veut «restaurer un climat de confiance» et a décidé de créer trois postes supplémentaires à plein temps pour la navigation et le chantier naval. La direction veut aussi «associer étroitement les collaborateurs à la mise à jour de la stratégie d'entreprise».

Un comité de suivi, composé du président du conseil d'administration et de deux de ses membres, soit le conseiller communal de Neuchâtel Jonathan Gretillat et Lionel Panchaud, secrétaire général adjoint du département neuchâtelois des transports (DDTE), sera créé. L'objectif est d'assurer le lien avec la direction, le personnel, le syndicat et les cantons.

Des mesures ont aussi été prises pour renforcer le contrôle budgétaire et améliorer la transparence. «Le responsable financier fera partie de la direction», a ajouté Nicolas Gigandet.

Employés désespérés

Plusieurs médias avaient révélé que les employés étaient désespérés et à bout et que la saison était en péril si les conditions de travail ne s'amélioraient pas. La LNM a supprimé samedi dernier les croisières hivernales pour raisons d'exploitation.

«Parmi les 18 employés du chantier, il y a actuellement une personne en arrêt accident et une autre en arrêt maladie. L'annulation de la croisière hivernale du 5 avril était liée à une vague de grippe intestinale», a expliqué Peter Voets, nouveau directeur général depuis janvier.

Désamiantage de parties techniques

Ce dernier a ajouté que trois bateaux - le Fribourg, Idée suisse et la Ville de Neuchâtel - devraient être opérationnels à la reprise de la navigation à l‘horaire, le 18 avril. Les parties techniques de la Béroche et la Ville d'Yverdon doivent être désamiantées. Ces derniers devraient être opérationnels le 16 mai pour l'ouverture de la saison estivale, tout comme le bateau à vapeur Le Neuchâtel.

Le conseil d'administration a décidé de suspendre la rénovation du Fribourg et de réévaluer l'investissement pour un nouveau bateau électrique. «Ces projets ne sont pas abandonnés mais doivent être réévalués à l'aune d'une stratégie renouvelée», a indiqué la compagnie.

«Les enjeux liés à des croisières privées demeurent», a ajouté Nicolas Gigandet. Une planification globale à cinq ans des rénovations nécessaires de la flotte sera réalisée dans les mois à venir.

Hausse des contributions?

Interrogé par Keystone-ATS sur une hausse des contributions des collectivités publiques, le conseiller d'Etat neuchâtelois Laurent Favre a déclaré que la question du financement sera abordée dès que la situation se sera normalisée entre la société et son personnel et que la planification globale des rénovations de bateaux sera finalisée.

Selon lui, il faut rappeler que les cantons commanditaires - Neuchâtel, Vaud, Fribourg - ont réalisé d’importants efforts financiers jusqu’à présent, dont une hausse de 20% des indemnités - soit 300'000 francs - depuis 2022 ainsi qu’une postposition en 2024 de prêts cantonaux à hauteur de 7,2 millions de francs.

Grâce à cela, malgré les pertes attendues en 2024 et 2025, la LNM n'est plus en situation de surendettement, a expliqué la société. «Toutefois, cela ne résout pas les problèmes des investissements futurs et financiers», a conclu Nicolas Gigandet.