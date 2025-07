Que faire dans le canton de Vaud pour le 1er Août?

Les villes vaudoises préparent des célébrations variées pour la fête nationale du 1er Août. De Lausanne à Yverdon-les-Bains, en passant par Vevey et Morges, les programmes incluent feux d'artifice, concerts, activités ludiques et gastronomie.

Plusieurs feux d'artifice sont prévus dans les villes vaudoises. Photo: KEYSTONE

ATS Agence télégraphique suisse

Activités ludiques, gastronomie ou encore spectacles, les villes vaudoises proposent un programme varié à l'occasion de la fête nationale vendredi. Comme de coutume, Lausanne célébrera le 1er août à Ouchy avec un apéritif offert à la population après la partie officielle à 19h30. La chanteuse lausannoise Billie Bird interprètera le cantique suisse, puis des feux d'artifice seront tirés depuis le lac.

A Vevey, la fête nationale sera marquée par un spectacle son et lumière et des déambulations d'artistes au bas de la Place du marché. Dès 08h30, la population aura droit au traditionnel petit déjeuner du 1er août offert par les autorités.

Festival de raclettes

Après une partie officielle à 11h00 sur la place Pestalozzi, l a Ville d'Yverdon-les-Bains invite sa population sur la plage où de multiples ateliers (percussion et danse, bricolages, initiation aux échecs) auront lieu dès midi. Des jeux de société ainsi qu'un stand-up paddle géant seront mis à disposition du public, tandis que des concerts animeront la soirée avant et après les feux d'artifice à 22h30.

Payerne organise pour sa part un «festival de raclettes» ainsi qu'un «spectacle de feu» de l'artiste Ryan Jaquier, tandis que Montreux a prévu un défilé jusqu'à la place du Marché où une collation sera offerte à 12h15. Cortège, feux d'artifice, concerts, dj, stands de nourriture, château gonflable, danses, cinéma open air et animations ludiques sont proposés à Morges.

Parmi les invités de marque à se rendre dans les différentes villes vaudoises, on peut noter la présence du conseiller aux Etats Pierre-Yves Maillard à Yverdon et de l'animateur radio et télévision Jean-Marc Richard à Lausanne. La Ville de Nyon recevra, elle, l'ancien conseiller aux Etats neuchâtelois et actuel président du conseil de fondation de la Cinémathèque suisse, Jean Studer.