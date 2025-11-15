Mondial de la fondue Un Fribourgeois remporte le prix de la meilleure fondue

Benedikt Wüthrich, maître fromager exploitant de la fromagerie d’Auboranges (FR), a emporté le prix de la meilleur fondue chez les professionnels au Mondial de la fondue à Tartegnin (VD).

Publié: il y a 58 minutes