il y a 13 minutes

La canicule fait rage… et va jouer les prolongations

Après un mois de juillet plutôt frais et humide, l’été a fait un retour fracassant en Suisse, avec une hausse progressive des températures. Depuis samedi, un avis de canicule a été émis par les autorités pour une bonne partie de la Suisse romande. Cela signifie que la température moyenne quotidienne atteint les 25 degrés durant au moins trois jours consécutifs.

Alors que ​la canicule s’intensifie actuellement en France​, qu’en est-il pour nos régions? L’alerte, de degré 3, courrait jusqu’à mercredi soir. Mais elle vient d'être prolongée jusqu'à dimanche, indique lundi ​MétéoSuisse​.

Retour de l'instabilité

En plaine, les températures vont fluctuer entre 30 et 37 degrés ces prochains jours. Le tout dans une ambiance de plus en plus lourde et instable. Si quelques orages sont possibles dans les Alpes en début de semaine, ils pourraient également déborder sur les régions de plaine jeudi, surtout sur l'ouest du pays.