La canicule fait rage… et va jouer les prolongations
Après un mois de juillet plutôt frais et humide, l’été a fait un retour fracassant en Suisse, avec une hausse progressive des températures. Depuis samedi, un avis de canicule a été émis par les autorités pour une bonne partie de la Suisse romande. Cela signifie que la température moyenne quotidienne atteint les 25 degrés durant au moins trois jours consécutifs.
Alors que la canicule s’intensifie actuellement en France, qu’en est-il pour nos régions? L’alerte, de degré 3, courrait jusqu’à mercredi soir. Mais elle vient d'être prolongée jusqu'à dimanche, indique lundi MétéoSuisse.
Retour de l'instabilité
En plaine, les températures vont fluctuer entre 30 et 37 degrés ces prochains jours. Le tout dans une ambiance de plus en plus lourde et instable. Si quelques orages sont possibles dans les Alpes en début de semaine, ils pourraient également déborder sur les régions de plaine jeudi, surtout sur l'ouest du pays.
Genève déclenche à nouveau l'alerte canicule dès vendredi matin
Pour la deuxième fois cet été à Genève, le Service du médecin cantonal donne son feu vert à l'activation des plans canicule des communes et des institutions dès vendredi. Des températures très élevées sont attendues jusqu'à mercredi dans le bassin lémanique.
En Ville de Genève, les personnes qui se sont inscrites pour bénéficier d’un suivi individuel de la part du Service social durant les fortes chaleurs seront contactées quotidiennement, y compris le week-end, indique jeudi la Municipalité dans un communiqué. Il s'agit de s’assurer de leur état santé et de leur bien-être.
La Ville de Genève propose aussi aux plus de 65 ans un accès gratuit le matin aux piscines des Vernets et de Varembé. Les séances aux cinémas Scala et Nord-Sud sont également gratuites les après-midi pour les seniors. L'objectif est de mettre à disposition des personnes âgées des endroits frais.
D'autres lieux frais pouvant accueillir les personnes les plus vulnérables sont aussi disponibles en Ville de Genève. Il s’agit d'EMS, de cafétérias de centres commerciaux et de locaux municipaux, tels que Cité seniors, le Musée d’ethnographie ou le hall de la piscine des Vernets. Une carte répertorie ces espaces frais.
Source: ATS
L’été fait son grand retour cette semaine
Depuis plusieurs semaines, la Suisse fait face à des conditions météo fraîches et instables. Alors que la péninsule ibérique croule sous une nouvelle vague de chaleur intense, qu’en est-il pour les prévisions de ces prochains jours?
Selon MétéoSuisse, l’été va faire un retour fracassant cette semaine! Même si deux faibles perturbations risquent de voiler quelque peu le soleil entre lundi et mardi, avec quelques averses pas exclues dans le Jura et le long des Préalpes, des conditions anticycloniques vont s’installer sur le pays à partir de mercredi. Avec à la clé un soleil radieux et une hausse progressive des températures.
Ce temps estival devrait perdurer jusqu’au week-end prochain au moins, avec un thermomètre qui pourrait dépasser les 30 degrés en plaine. La suite reste pour le moment incertaine, mais les tendances actuelles optent pour une poursuite des conditions anticycloniques la semaine prochaine, dans une atmosphère toujours aussi chaude.
Des orages vont-ils gâcher la fête? MétéoSuisse fait le point
La Suisse fait face à une météo capricieuse depuis plusieurs jours. Mais tout n’est pas perdu pour les célébrations de la Fête nationale. Bien que la situation reste instable en ce 1er août, une bonne partie de la Suisse romande devrait passer entre les gouttes ce soir, selon les prévisions de MétéoSuisse.
Une dépression d’altitude centrée sur le Danemark va dicter le temps en Suisse durant ce week-end et des averses et des orages pourraient toucher le pays cet après-midi déjà. Vers 15h, le risque de se faire rincer est surtout présent le long du Jura et partiellement sur le Plateau, écrit l’agence. Le bassin lémanique et le Valais devraient se trouver en marge. En début de soirée, des cellules pourraient toucher les Préalpes et les Alpes. Et vers 22h, «le risque d’averses est peu marqué, à l’exception du nord-ouest de la Suisse et du versant nord des Alpes». Les traditionnels feux d’artifice ne devraient dès lors pas être trop impactés.
Par contre, une perturbation est attendue en fin de nuit et devrait apporter son lot de pluie jusqu’à samedi matin. La fin du week-end devrait être plus clémente. Avant un retour de l’été dans le courant de la semaine prochaine.
Le temps pluvieux de ces derniers jours persiste en Suisse
De grandes quantités de précipitations ont été mesurées dans certaines parties de la Suisse au cours des 72 dernières heures. Le versant nord des Alpes, des Alpes vaudoises à Glaris, a été largement touché. Aucune amélioration n'est en vue.
Dans le Bisistahl, dans le canton de Schwyz, et dans le Gadmental, dans l'Oberland bernois, notamment, il a plu jusqu'à 109 millimètres au cours des trois derniers jours, a indiqué lundi MétéoSuisse, interrogé par Keystone-ATS. De grandes quantités sont souvent tombées en très peu de temps.
A qui la faute?
Depuis un certain temps, le temps en Suisse est déterminé par une dépression. De l'air humide arrive par vagues en provenance de l'ouest et du nord, selon Thomas Kleiber de MétéoSuisse. La situation météorologique est qualifiée de «bloquée».
Jusqu'à la semaine prochaine, rien n'indique que le temps sera plus stable. Selon M. Kleiber, cela pourrait n'arriver qu'à la mi-août. Les prévisions doivent toutefois être considérées avec prudence.
La route de l'Axen reste coupée au moins jusqu'à mardi matin
Après la chute de blocs de pierre sur l'Axenstrasse samedi, la route restera fermée au moins jusqu'à mardi. De nouveaux glissements se sont produits dans la nuit, a annoncé lundi l'Office fédéral des routes (OFROU).
L'Axenstrasse fait partie du réseau des routes nationales et relie Brunnen (SZ) à Flüelen (UR). Samedi, à 12h30, un éboulement s'est produit dans la zone de Gumpisch, près de Sisikon (UR). Celle-ci est connue pour ses chutes de pierres et est donc surveillée. Le système de surveillance a automatiquement bloqué la route.
Le système a également enregistré des mouvements de terrain et des chutes de pierres dans la nuit de dimanche à lundi, a indiqué l'OFROU. De plus, il faut s'attendre à de nouvelles pluies intenses jusqu'à mardi. D'autres éboulements pourraient suivre. Dans ces conditions, une utilisation sûre de la route n'est pas possible.
Source: ATS
Mesures préventives à Berne en raison du niveau de l'Aar
Les pompiers de la Ville de Berne ont déployé préventivement lundi des barrières de protection dans plusieurs quartiers menacés par la montée du niveau de l'Aar. Outre des boudins orange, les pompiers ont aussi installé des pompes pour évacuer l'eau.
L'ouverture à Thoune d'une galerie d'évacuation pour éviter une crue du lac va provoquer une hausse du débit de l'Aar. La population ne court aucun danger dans l'immédiat, ont indiqué les pompiers qui recommandent toutefois de ne pas s'approcher des berges.
Le bulletin de la Confédération sur les dangers naturels a classé de niveau 2, un danger qualifié de modéré, le risque d'inondation le long de l'Aar entre Thoune et l'embouchure de la Sarine en aval d'Oltigen.
Source: ATS
Situation est tendue en Suisse alémanique
Plusieurs ruisseaux sont sortis de leur lit samedi à la suite de fortes pluies dans le canton de Glaris. Dimanche, la situation restait provisoirement tendue, a indiqué la police cantonale. A cause des précipitations, des rivières ont débordé, de l'eau s'est infiltrée dans des caves et des garages souterrains. Enfin, une coulée de boue a aussi rendu la route du Klöntal impraticable.
Au cours des dernières 48 heures, il est tombé entre 50 et 70 millimètres de pluie le long des Préalpes au centre-est de la Suisse, a déclaré dimanche matin un porte-parole du service météorologique Meteonews à Keystone-ATS. A certains endroits, on a enregistré jusqu'à 80 millimètres, comme à Weesen (SG), non loin de la frontière glaronnaise, au bord du Walensee. Dans le canton d'Uri, une lave torrentielle a également provoqué la fermeture de la route de l'Axen, qui relie Brunnen (SZ) à Flüelen (UR). Cette dernière restera fermée au moins jusqu'à lundi 12h selon Alertswiss.
Niveau d'alerte relevé
En soirée samedi, le canton d'Argovie a également été touché par de fortes pluies. Sur le Bözberg, il est tombé 83,1 millimètres en l'espace d'une heure. Selon Meteonews, il s'agit de l'une des plus fortes valeurs horaires mesurées à ce jour au nord des Alpes.
Et ce n'est pas fini. De nouvelles pluies diluviennes sont attendues sur la Suisse centrale et orientale entre dimanche et lundi. Les autorités ont relevé le degré de danger à 4/5 pour plusieurs régions. Cet avertissement court jusqu'à mardi matin.
Source: ATS
Des pluies abondantes attendues jusqu’à lundi soir
Le retour de l'été se fait attendre. Et il faudra encore patienter. Car des conditions instables et plutôt fraîches pour la saison vont encore dicter le temps en Suisse ces prochains jours.
Ce dimanche matin, le ciel sera changeant avec des éclaircies sur l'ouest du pays. Mais ce répit sera de courte durée, car des averses, parfois orageuses, sont attendues en toutes régions dès l'après-midi, selon MétéoSuisse.
Les précipitations vont même s’intensifier durant la nuit de dimanche à lundi et risquent d'être abondantes dans les Préalpes, le Bas-Valais et la région fribourgeoise, prévient l’agence. Raison pour laquelle un avis de danger de degré 2 a été émis pour ces régions jusqu’à lundi 18h. Jusqu’à 50mm de pluie pourraient tomber dans ces endroits. En Suisse alémanique, le versant nord des Alpes devrait être davantage arrosé, avec des cumuls de précipitations pouvant atteindre 120mm.
Le soleil devrait ensuite se montrer davantage généreux dès mardi et pour le reste de la semaine. Mais sans hausse significative des températures.
Un incroyable arc-en-ciel rose a enflammé le ciel suisse
Dans les cantons d'Argovie et de Bâle, un spectacle unique a illuminé le ciel après l'orage dimanche soir. Comme le montrent des photos prises par des lecteurs, un arc-en-ciel rose était visible dans certaines régions de Suisse.
Des nuages violets, roses et bleus ainsi qu'un coucher de soleil incroyable ont coloré le ciel en fin de journée, offrant un paysage spectaculaire aux habitants des régions concernées.
D'où vient ce phénomène?
Cette coloration particulière est créée par la combinaison de la lumière du soleil et des conditions atmosphériques, explique le météorologue Peter Wick. En somme, un arc-en-ciel rose est le résultat de la physique mêlée à un bon timing.
Un arc-en-ciel se présente généralement sous la forme d'un dégradé de couleurs allant du violet au bleu, en passant par le vert, le jaune et le rouge. Mais dans certaines conditions, il peut présenter une dominante de rose, notamment tôt le matin ou tard le soir, rapporte le Lancashire Post.
Jusqu'à 70 mm en moins de 12 heures: de fortes précipitations se dirigent vers la Suisse
Après les orages annoncés ce week-end, c’est désormais la pluie en continu qui inquiète les météorologues. Entre dimanche soir et lundi matin, certaines régions suisses pourraient recevoir jusqu’à 70 mm d’eau en moins de 12 heures, selon MétéoSuisse.
Les zones les plus exposées sont celles le long des Préalpes et sur le Plateau adjacent, où les cumuls seront les plus importants. En Suisse romande, une alerte de niveau 2 est émise dans une région comprenant, entre autres, Lausanne, Fribourg et une bonne partie du Valais. Dans ces endroits, de 20 à 40 mm de pluies sont attendus.
Avec ces précipitations intenses, des débordements soudains de rivières ou de fossés ne sont pas exclus. Les autorités rappellent d’éviter les berges et les zones à risque d’inondation.
Lundi, le gros des précipitations s’évacuera progressivement vers l’est, mais l’atmosphère restera fraîche et instable, avec encore quelques averses possibles.