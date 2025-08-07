Genève déclenche à nouveau l'alerte canicule dès vendredi matin

Pour la deuxième fois cet été à Genève, le Service du médecin cantonal donne son feu vert à l'activation des plans canicule des communes et des institutions dès vendredi. Des températures très élevées sont attendues jusqu'à mercredi dans le bassin lémanique.

Genève déclenche à nouveau l'alerte canicule dès vendredi matin Photo: Alamy Stock Photo

En Ville de Genève, les personnes qui se sont inscrites pour bénéficier d’un suivi individuel de la part du Service social durant les fortes chaleurs seront contactées quotidiennement, y compris le week-end, indique jeudi la Municipalité dans un communiqué. Il s'agit de s’assurer de leur état santé et de leur bien-être.

La Ville de Genève propose aussi aux plus de 65 ans un accès gratuit le matin aux piscines des Vernets et de Varembé. Les séances aux cinémas Scala et Nord-Sud sont également gratuites les après-midi pour les seniors. L'objectif est de mettre à disposition des personnes âgées des endroits frais.

D'autres lieux frais pouvant accueillir les personnes les plus vulnérables sont aussi disponibles en Ville de Genève. Il s’agit d'EMS, de cafétérias de centres commerciaux et de locaux municipaux, tels que Cité seniors, le Musée d’ethnographie ou le hall de la piscine des Vernets. Une carte répertorie ces espaces frais.

Source: ATS