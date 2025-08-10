La canicule fait rage… et risque de jouer les prolongations

Après un mois de juillet plutôt frais et humide, l’été a fait un retour fracassant en Suisse, avec une hausse progressive des températures. Depuis samedi, un avis de canicule a été émis par les autorités pour une bonne partie de la Suisse romande. Cela signifie que la température moyenne quotidienne atteint les 25 degrés durant au moins trois jours consécutifs.

Alors que la canicule s’intensifie actuellement en France, qu’en est-il pour nos régions? L’alerte, de degré 3, court jusqu’à mercredi soir... pour le moment, annonce MétéoSuisse.

Retour des orages

En plaine, les températures vont fluctuer entre 30 et 37 degrés ces prochains jours. Le tout dans une ambiance de plus en plus lourde et instable. Si quelques orages sont possibles dans les Alpes en début de semaine, ils pourraient également toucher les régions de plaine jeudi.

La suite reste pour l’heure très incertaine, mais la vague de chaleur risque de se prolonger jusqu’à la fin de la semaine prochaine, prévient pour sa part MeteoNews.