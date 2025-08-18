La pluie fait son retour chez nous cette semaine. Dès mardi après-midi, MeteoNews prévoit des averses et une grosse baisse des températures. Raison de cette brusque disparition de l'été caniculaire? Le passage d'un phénomène de goutte froide.

Dans la nuit de mardi à mercredi, la température va radicalement changer

Le changement des températures durant cette semaine d'août s'annonce brusque. Il va enfin pleuvoir, se réjouit un météorologue. Photo: MétéoSuisse

Léo Michoud Journaliste Blick

La pluie, la vraie, devrait faire son retour cette semaine. Très attendues en Suisse romande en cette période de sécheresse, les précipitations devraient tomber dès ce mardi 19 août en plaine et en Valais. Lundi et mardi restent proches des 30°C. Mais dès mercredi, MeteoNews prévoit un temps «instable, variable et moins chaud avec quelques averses parfois orageuses».

Dans la nuit de mardi à mercredi, un phénomène de goutte froide devrait venir stagner au niveau des Alpes et faire baisser les températures d’une bonne dizaine de degrés, explique Nicolas Devantay, météorologue chez MétéoNews. «Les très fortes chaleurs de ces derniers jours arrivent en bout de course. Cette dépression d’altitude rend les prévisions compliquées en termes d’intensités des précipitations. Ce qui est sûr, c’est qu’il va faire nettement plus froid.»

Une goutte froide, c’est cette petite zone dépressionnaire qui se détache d’une grosse masse d’air perturbé et froid pour se balader en altitude. «Elle fait le tour du globe et peut mesurer 1000 à 1500 km, parfois plus, précise le météorologue. En venant s’infiltrer sous l’anticyclone, la goutte froide amène de l’humidité, des baisses de température et des orages avec peu de vent.»

Pluie de mardi à jeudi

Les premières averses devraient débarquer dès mardi en cours d’après-midi sur le bassin lémanique et en Valais. «Cela pourrait se transformer en phénomène orageux dans les Alpes et les Préalpes, s’avance le prévisionniste. Les pluies seront localement fortes, mais resteront parfois timides.» Mercredi, des averses orageuses sont à prévoir en Suisse romande. Sans toutefois qu’il y ait de trop importantes rafales de vent, ni d’ailleurs de grêle.

« C’est une bonne chose pour la nature que ces pluies persistent. Les sols sont particulièrement secs et les arbres ont commencé à perdre leurs feuilles par manque d’eau Nicolas Devantay, météorologue chez MétéoNews »

Et dès jeudi, les températures devraient passer en dessous des normes de saison. «C’est une bonne chose pour la nature que ces pluies persistent, commente Nicolas Devantay. Les sols sont particulièrement secs et les arbres ont commencé à perdre leurs feuilles par manque d’eau.» Les propriétaires de piscines ou de restaurant ont bien profité de ces jours caniculaires, mais la forêt et la faune ont eu moins de plaisir.

Malgré cela, août reste chaud

Le météorologue estime qu'«on peut espérer entre 20 et 50 mm de pluie, un cumul pluviométrique qui pourrait atteindre 60 à 80 mm par endroits, notamment dans les Préalpes et le Bas-Valais». C’est surtout du côté du Tessin et de la Suisse centrale qu’il devrait sévèrement roiller. Avant un probable retour au sec ce vendredi. «Ce devrait être ensoleillé, avec des températures agréables, sans être trop chaud», s’avance le spécialiste.

Cet intermède pluvieux et plus froid ne devrait toutefois pas empêcher le mois d’août 2025 d’être bien plus chaud que la normale. «La courte fraîcheur qu’on va connaître n’est pas comparable à l’anomalie de chaleur de ces derniers jours, qui s’élève à + 2,3°C», indique Nicolas Devantay. La fin du mois d’août s’annonce indécise. L’ouragan Erin, qui se dirige dangereusement vers les Bahamas, à l’ouest de l’océan Atlantique, pourrait générer des effets jusque sous nos latitudes.