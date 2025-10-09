DE
FR

Après 5 ans
Le directeur de la Foire du Valais Samuel Bonvin démissionne

Le directeur général du groupe myexpo Samuel Bonvin a annoncé sa démission jeudi. Après plus de cinq ans passés à la tête de l'organisation qui gère notamment la Foire du Valais à Martigny, le Valaisan souhaite «se consacrer à de nouveaux projets professionnels.»
Publié: 12:57 heures
Partager
Écouter
Le directeur de le Foire du Valais Samuel Bonvin a annoncé sa démission, après cinq années passées à la tête de l'organisation myexpo. (Photo d'archive)
Photo: JEAN-CHRISTOPHE BOTT
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

«Samuel Bonvin a contribué de manière significative à l’évolution du groupe et à son rayonnement», souligne myexpo dans un communiqué jeudi. Il a notamment développé ses manifestations phares, à l'image de la Foire du Valais, qui s'est terminée dimanche dernier.

«Je suis fier d’avoir apporté mon savoir-faire, d’avoir conduit la Foire là où elle est et d’avoir développé le pôle événementiel», a quant à lui déclaré l'ancien directeur, cité dans le document.

Recrutement lancé

Le processus de recrutement du futur directeur est déjà lancé. «Si le poste n’était pas repourvu avant le départ de M. Bonvin, la Direction serait assurée par une délégation du comité et les membres de la Direction élargie», a indiqué l'organisation.

Sur le Valais
Les habitants d'Eisten et de certains alpages de Blatten pourront retourner chez eux dès samedi
Jusqu'au début de l'hiver
Les habitants des alpages de Blatten retourneront chez eux... mais brièvement
Une Migros partenaire valaisanne prend une décision osée pour le bien des jeunes
Interdire pour protéger
Une Migros valaisanne prend une décision osée pour les jeunes

Entre foires, salons, congrès et événements culturels, le groupe martignerain Myexpo gère plusieurs manifestations valaisannes telles qu'Agrovina, Passion Auto Show ou encore CaReHo. Cette année, la Foire du Valais a attiré plus de 250'000 visiteurs. Un record, selon les organisateurs.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Une nouvelle façon d'économiser
Présenté par
Une nouvelle façon d'économiser
Les ETF, une alternative à l'épargne?
Une nouvelle façon d'économiser
5 idées pour un automne inoubliable
Présenté par
5 idées pour un automne inoubliable
Des sommets aux grottes, voici les incontournables de la saison
5 idées pour un automne inoubliable
La jeune génération est-elle vraiment plus malade?
Présenté par
La jeune génération est-elle vraiment plus malade?
Étude sur la santé
La jeune génération est-elle vraiment plus malade?
Trois excursions incontournables en Suisse orientale
Présenté par
Trois excursions incontournables en Suisse orientale
Découvrir, expérimenter, déguster
Trois excursions incontournables en Suisse orientale
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus