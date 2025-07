Crise à la Police judiciaire genevoise! Entre effectifs insuffisants et missions compromises, le syndicat appelle à des mesures urgentes dans une note publiée ce mercredi et reprise par la RTS.

Aujourd’hui, il manquerait 35 agents à la PJ genevoise pour fonctionner correctement. (Image d'illustration) Photo: KEYSTONE

Enquêtes abandonnées, victimes mal reçues, renseignements non traités, plaintes pour agressions sexuelles repoussées, agents sursollicités: la police judiciaire (PJ) genevoise tire la sonnette d’alarme auprès de la RTS ce mercredi 10 juillet.

Dans une note interne adressée à leur hiérarchie et au Département des institutions (DIN), les chefs de brigade estiment que leur situation devient intenable. La PJ, chargée des dossiers les plus sensibles – criminalité organisée, cyberattaques, agressions – ne parvient plus à remplir ses missions. En cause: un manque criant d’effectifs, une surcharge chronique de travail, et un recrutement jugé inadapté.

Victimes pas accueillies comme elles le méritent

Aujourd’hui, il manquerait 35 agents pour fonctionner correctement. L’absentéisme a doublé en un an, atteignant 6%. Michael Berker, vice-président du syndicat de la PJ, évoque une situation où des victimes «ne reçoivent plus l’accueil qu’elles méritent», rapporte la RTS. La réforme de 2015, qui a supprimé la filière de recrutement propre à la PJ, est fortement pointée du doigt.

Contactée par la RTS, la commandante de la police Monica Bonfanti affirme prendre ces alertes très au sérieux et évoque des mesures déjà engagées. Pour le syndicat, cela ne suffit pas. Il appelle la conseillère d’Etat Carole-Anne Kast (PS) à agir en urgence. Parmi ses demandes: réorganisation des priorités, réaffectation de certaines unités et retour d’un recrutement dédié. À défaut d’avancées rapides, le syndicat pourrait porter l’affaire devant le Grand Conseil.