Un incendie a ravagé une usine d'isolants à Lucens

ATS Agence télégraphique suisse
Un incendie s'est déclaré dans une usine de fabrication de matériaux isolants à Lucens (VD) dans la nuit de jeudi à vendredi. Le sinistre, maîtrisé au petit matin, n'a fait aucun blessé ni causé de pollution.
Il n'y a plus aucun danger, a indiqué la police cantonale vaudoise à Keystone-ATS. Les causes de l'incendie ne sont pas encore connues et des investigations sont en cours. Seuls des dégâts matériels sont à déplorer. L'alerte avait été donnée durant la nuit par la plateforme Alertswiss, laquelle faisait état d'un important dégagement de fumée.
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