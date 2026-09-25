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Sinistre maîtrisé
Un incendie a ravagé une usine d'isolants à Lucens

Un incendie a ravagé une usine de matériaux isolants à Lucens (VD) dans la nuit de jeudi à vendredi. Maîtrisé au petit matin, il n’a fait ni blessés ni pollution.
Publié: il y a 14 minutes
Un sinistre s'est déclaré cette nuit dans une usine d'isolants à Lucens dans le canton de Vaud.
Photo: DR
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ATS Agence télégraphique suisse

Un incendie s'est déclaré dans une usine de fabrication de matériaux isolants à Lucens (VD) dans la nuit de jeudi à vendredi. Le sinistre, maîtrisé au petit matin, n'a fait aucun blessé ni causé de pollution.

Il n'y a plus aucun danger, a indiqué la police cantonale vaudoise à Keystone-ATS. Les causes de l'incendie ne sont pas encore connues et des investigations sont en cours. Seuls des dégâts matériels sont à déplorer. L'alerte avait été donnée durant la nuit par la plateforme Alertswiss, laquelle faisait état d'un important dégagement de fumée.

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