Un incendie a ravagé une usine de matériaux isolants à Lucens (VD) dans la nuit de jeudi à vendredi. Maîtrisé au petit matin, il n’a fait ni blessés ni pollution.

Un incendie a ravagé une usine d'isolants à Lucens

Un incendie a ravagé une usine d'isolants à Lucens

ATS Agence télégraphique suisse

Un incendie s'est déclaré dans une usine de fabrication de matériaux isolants à Lucens (VD) dans la nuit de jeudi à vendredi. Le sinistre, maîtrisé au petit matin, n'a fait aucun blessé ni causé de pollution.

Il n'y a plus aucun danger, a indiqué la police cantonale vaudoise à Keystone-ATS. Les causes de l'incendie ne sont pas encore connues et des investigations sont en cours. Seuls des dégâts matériels sont à déplorer. L'alerte avait été donnée durant la nuit par la plateforme Alertswiss, laquelle faisait état d'un important dégagement de fumée.