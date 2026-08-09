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Les malfrats sont en fuite
Le musée de l'horlogerie du Locle victime d'un cambriolage matinal

Quatre cambrioleurs ont dévalisé le Musée d'horlogerie du Locle dimanche à l'aube, emportant moins d'une dizaine de pendules. Les suspects ont pris la fuite en direction de la France à bord d'une berline sombre.
Publié: 09.08.2026 à 17:26 heures
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Dernière mise à jour: 09.08.2026 à 19:03 heures
Les cambrioleurs sont entrés dans le musée à 6h15. (Image prétexte)
Photo: Shutterstock
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ATS Agence télégraphique suisse

Le musée de l'horlogerie du Locle a été le théâtre d'un cambriolage dimanche à l'aube. Quatre malfrats ont emporté moins d'une dizaine d'objets de type pendule et sont en fuite.

Les cambrioleurs ont fracturé la porte d'entrée au nord du bâtiment et se sont introduits dans deux salles du musée vers 6h15. Ils ont alors brisé les cloches de verre abritant des pendules, a indiqué dimanche la police cantonale neuchâteloise dans un communiqué.

Au nombre de quatre, les individus, cagoulés et porteurs de gants, sont restés moins de cinq minutes sur place, ajoute la police. Ils ont pris rapidement la fuite à bord d'une puissante berline de couleur sombre puis leur trace a été perdue en direction de la France, précise-t-elle. Les objets de patrimoine emportés sont en cours d'estimation.

Musée fermé au public

Une enquête a aussitôt été ouverte par le procureur de permanence qui s'est rendu sur place. La police neuchâteloise est notamment intervenue avec un chien. L'alarme a aussitôt été transmise à l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières ainsi qu'aux autorités françaises qui collaborent aux investigations.

Pour les besoins de l'enquête ainsi que pour le rétablissement des lieux, le Musée d'horlogerie du Locle au Château des Monts a été fermé au public ce dimanche et rouvrira ces prochains jours, est-il précisé dans le communiqué.

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