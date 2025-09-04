La première aire d’accueil pour les Yéniches en Suisse romande s'embourbe. Selon le quotidien «24 heures», les familles installées au Mont-sur-Lausanne dénoncent un terrain boueux, impraticable et mal conçu, et ce, malgré les promesses d’un accueil digne.

Les Yéniches s'embourbent dans leur terrain flambant neuf du Mont-sur-Lausanne

Les Yéniches s'embourbent dans leur terrain flambant neuf du Mont-sur-Lausanne

Vassilis Venizelos, conseiller d'Etat vaudois, s'est exprimé lors de l'inauguration de l'aire d'accueil pour les Yeniches, le 25 août. Photo: keystone-sda.ch

Dimitri Faravel Journaliste Blick

Une bonne dose de gadoue au menu! La première aire d’accueil officielle pour les Yéniches en Suisse romande, inaugurée en grandes pompes fin août au Mont-sur-Lausanne, vire déjà à la désillusion.

Un article de «24 heures» publié ce mercredi 3 septembre révèle que les quatre familles qui s’y sont installées sont écœurées par l’état du terrain qu'elles décrivent comme sale, détrempé et boueux. Selon un représentant de la communauté, une caravane aurait même dû faire demi-tour pour ne pas s’embourber définitivement.

La principale critique porte sur le choix du sol: une pelouse végétalisée censée drainer l’eau grâce à un système souterrain. Riche idée! Mais avec les averses de ces derniers jours, le dispositif montre déjà ses limites.

Un dialogue de sourds?

Les représentants yéniches affirment avoir proposé d'installer des revêtements durs avec des alvéoles au sol pour pallier ce problème, une méthode qui a «fait ses preuves en Suisse alémanique». Une requête restée lettre morte. «On ne nous écoute jamais», déplore l'un d'entre eux.

Face à ces critiques, les autorités communales et cantonales affirment que ce choix d'emplacement répondait à une volonté d’offrir un espace «végétalisé et verdoyant». Elles promettent en outre des ajustements si nécessaires. Le projet est encore en phase de test, et une évaluation complète est prévue à la fin de la saison, le 30 octobre. De son côté, le Département de la jeunesse, de l’environnement et de la sécurité affirme que le dialogue reste ouvert avec la communauté yéniche.