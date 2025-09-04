DE
Coopération à Genève
Albert Rösti signe un accord avec la France sur le Léman

Deux accords franco-suisses sur la gestion des eaux du Rhône et du Léman ont été signés à Genève. Ces accords visent à améliorer la coopération bilatérale pour mieux gérer les risques et protéger les écosystèmes.
Publié: 12:08 heures
Albert Rösti à Genève, le mercredi 13 août 2025
Photo: keystone-sda.ch
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Le conseiller fédéral Albert Rösti et le ministre délégué du commerce extérieur et des Français de l'étranger Laurent Saint-Martin ont signé jeudi à Genève deux accords sur la gestion des eaux du Rhône et du Léman. Objectif: renforcer la coopération bilatérale.

L'accord relatif à la coopération sur les eaux transfrontalières du Rhône met en place une commission de coopération bilatérale. Elle disposera d'une vue d'ensemble sur les défis et les enjeux relatifs à la vie du fleuve et à ses usages. 

Une meilleure coopération

Elle ouvrira la voie à une gestion davantage intégrée et durable des eaux transfrontalières, soulignent l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) et l'Ambassade de France dans des communiqués.

L’accord sur la régulation des eaux du lac Léman permettra aux deux pays de mieux anticiper, prévenir et gérer les risques de crue et d'étiage, de partager les connaissances scientifiques les plus avancées. 

Il vise également à mieux protéger les écosystèmes et la biodiversité et à coopérer sur la fixation des grands paramètres hydrologiques du Léman et du Rhône.

