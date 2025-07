Une «odeur suspecte» a fait évacuer le centre Manor Coutance, tôt ce vendredi matin au centre-ville de Genève. Pompiers, ambulance et police se sont rendus sur place. L'alerte a pu être rapidement levée et le magasin a ouvert avec un peu de retard.

1/2 Le personnel du magasin Manor Coutance, à Genève, a dû évacuer les lieux au petit matin ce vendredi. Photo: DR

Léo Michoud Journaliste Blick

Avant d'ouvrir et d'accueillir des clients, le centre Manor Coutance, non loin de la gare Cornavin à Genève, a dû évacuer son personnel. Les secours se sont rendus sur place, avec un camion de pompier et une ambulance. Certains témoins ont pu penser à un incendie.

«Nous avons été avisés autour 6h50 d'une odeur suspecte dans le bâtiment et avons engagé un véhicule pour effectuer une reconnaissance, explique le porte-parole des SIS Genève vers 10h. Une ambulance s'est également déplacée par acquit de conscience.»

Neuf personnes à symptômes légers

Parmi le personnel, les secours observent neuf personnes «à symptômes très légers d'une éventuelle gêne respiratoire». De quoi les pousser à renforcer leur dispositif de contrôle avec leurs spécialistes NRBC (nucléaire, radiologique, biologique et chimique).

Le porte-parole des pompiers tient à rassurer: «Notre intervention a pu impressionner. Nous avons simplement demandé aux techniciens de renforcer la ventilation du magasin, pour évacuer l'odeur. Des éléments de chantier se sont envolés, ce qui a pu laisser penser à un départ de feu.»

Le magasin rouvre presque normalement

Au final, le magasin a pu ouvrir ses portes «avec un peu de retard». Cette fausse alerte, qui méritait vérification, n'a nécessité «aucun transport vers un hôpital». Les secours sont finalement partis à 9h du site.

La police, quant à elle, est intervenue en soutien des secours. La rue Coutance a momentanément été fermée aux transports publics. Cette situation a pris fin vers 9h15.