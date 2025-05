Un nouveau projet de lutte contre le harcèlement scolaire est déployé dans tout le Valais. Testé avec succès à Sierre et Anniviers, il offre un soutien personnalisé aux victimes et mobilise divers professionnels pour combattre ce phénomène préoccupant.

Photo: IMAGO/Zoonar II

ATS Agence télégraphique suisse

Un dispositif pour combattre le harcèlement scolaire a été mis en place en Valais. Il prévoit notamment, à l'attention des communes, une permanence de soutien à laquelle les victimes peuvent s'adresser, indique jeudi Promotion santé Valais.

Selon l’Observatoire valaisan de la santé, sur l'année 2022, 23% des élèves de 11 à 15 du canton ont déclaré avoir été harcelés à l’école, et 14% ont été victimes de cyberharcèlement.

Le «projet novateur» annoncé jeudi repose sur un accompagnement personnalisé et une mobilisation pluridisciplinaire face à ce «phénomène préoccupant». Testé avec succès dans les régions de Sierre et Anniviers, il est désormais étendu à tout le canton.

Le dispositif repose sur quatre piliers: une grille d’évaluation, une permanence de soutien, une communication ciblée et l’implication d’un travailleur social pour assurer le suivi des situations. Le tout dans le cadre d'un partenariat entre Promotion santé Valais, l’Association sierroise de loisirs, éducation et culture (ASLEC), le Centre de compétences en éducation et en relations humaines (CCER) et le Service cantonal de la jeunesse (SCJ).

Les premiers résultats sont parlants: 38 signalements ont été enregistrés, 27 jeunes et leurs familles ont bénéficié d'un accompagnement et des interventions ont été menées en classe auprès de 80 élèves.

Le harcèlement entre pairs affecte le bien-être des jeunes également hors des murs de l'école, souligne Promotion santé Valais. Stress, anxiété, isolement, baisse de l’estime de soi, absentéisme, décrochage scolaire, symptômes dépressifs, les conséquences sont multiples, exacerbées par les réseaux sociaux.

Une trentaine de professionnels (écoles, transports scolaires, milieux sportifs, structures d’accueil parascolaire) se sont engagés pour créer et tester ce dispositif.