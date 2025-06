Le marché du logement en Suisse reste tendu comme jamais

Le marché du logement suisse reste tendu malgré une hausse de 21% des offres locatives. La demande dépasse toujours l'offre, avec une durée d'annonce moyenne de 23 jours, en baisse de 4 jours sur un an.

ATS Agence télégraphique suisse

Le marché du logement reste sous tension. Pour la première fois depuis trois ans, le nombre d'objets à louer publiés sur les principaux portails immobiliers suisses a augmenté, mais peine à satisfaire la forte demande.

Entre avril 2024 et mars 2025, quelque 70'000 logements supplémentaires ont été proposés à la location par rapport à la même période de l'an dernier, ce qui correspond à un bond de 21% sur un an. C'est ce qui ressort de l'indice OWI des logements publié mardi par l'Association suisse des professionnels de l'immobilier (SVIT), le HEV Suisse, la plateforme newhome, et le Swiss Real Estate Institute.

Dans le même temps, la durée d'annonce s'est quant à elle raccourcie de quatre jours, passant à 23 jours, indiquant que la demande dépasse toujours nettement l'offre. «Pour que tous les souhaits de déménagement puissent être comblés, l'offre devrait avoisiner 10-15% du parc de logements par an».

Seuls les cantons de Neuchâtel et du Jura présentent une surabondance de logements à louer, avec des durées d'annonces de respectivement 38 et 49 jours, elles aussi toutefois en recul. A l'inverse, les cantons de Zoug (12 jours), Schwyz (15 jours), Genève (17 jours) et Zurich (17 jours) présentent des durées très courtes, inférieures à 20 jours.

Dans les douze villes passées en revue dans l'enquête, la situation s'aggrave pour celles qui sont déjà confrontées à une pénurie, en particulier à Coire, ou la durée d'annonce tombe à 10 jours. Mais aussi à Winterthour (13 jours), Genève (14 jours) et Lucerne (15 jours). Contre toute attente, Zurich montre des signes de légère détente, avec une durée passant à 18 jours, contre 14 jours précédemment.