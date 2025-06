1/4 Le Valais possède une énorme diversité de cépages autochtones. Photo: Getty Images

Ursula Geiger

Cette variété très ancienne est originaire du Valais depuis le 14e siècle et s'appelait autrefois «Landroter» ou le «Rouge du Pays». Le Cornalin est en réalité originaire de la vallée d'Aoste, en Italie. Lorsqu'au début du 19e siècle, on planta en Valais principalement du pinot noir, du gamay et du chasselas, le cépage faillit disparaître.

Son sauvetage a eu lieu dans les années 1970: les quelques pieds restants ont été multipliés par bouturage et des parcelles ont été replantées avec eux. Aujourd'hui, il y a à nouveau 165 hectares de Cornalin en Valais. Dans cette ambiance de renouveau, le cépage a reçu un nouveau nom: Cornalin, comme le cépage rouge du Val d'Aoste, devait s'appeler.

Une randonnée transalpine

Mais il y a un hic: le Cornalin valaisan et le cépage du même nom de la vallée italienne voisine ne sont pas identiques. Celui de la vallée d'Aoste correspond en vérité au cépage valaisan humagne rouge. Celle-ci a été transportée il y a une centaine d'années de la vallée d'Aoste à la vallée du Rhône en passant par le Grand-Saint-Bernard, où elle a trouvé des conditions idéales.

Mais peu importe, le Cornalin valaisan est l'un des vins rouges suisses les plus raffinés que l'on puisse avoir dans son verre. Son parfum typique est celui des myrtilles des bois, du sureau et de la cerise noire. Des herbes méditerranéennes comme le thym et le romarin ainsi que de délicates notes de violette soutiennent le fruit et créent de la complexité.

Un excellent compagnon de repas

En bouche, le Cornalin apporte de la puissance, une acidité mûre et une belle structure tannique, d'autant plus élégante que le vin a été élevé sous-bois. Le Cornalin se marie bien avec les plats de viande, qu'ils soient grillés ou braisés.

En raison de ses fines herbes aromatiques, le Cornalin accompagne aussi bien un gigot d'agneau qu'une ratatouille, avec beaucoup d'aubergines et de poivrons. Les plus patients laissent le Cornalin vieillir quelques années. Ce rouge rare du Valais accompagne alors parfaitement certains fromages comme le sbrinz mûr, la Tête de Moine et bien sûr la raclette.