Le projet EolJorat Sud à Lausanne franchit une étape cruciale. Le Canton de Vaud a délivré le permis de construire pour huit éoliennes, malgré la possibilité de recours. La construction est prévue pour 2028, avec une production annuelle estimée à 55 GWh.

Le Canton de Vaud autorise la construction de huit éoliennes

Des éoliennes au Col du Mont-Crosin sur les montagnes du Jura, le 3 aout 2016 Photo: KEYSTONE

L'installation de huit éoliennes dans le parc EolJorat Sud se concrétise. Le projet, porté par la Ville de Lausanne, a obtenu le permis de construire de la part du Canton de Vaud.

«Suite à la mise à l'enquête publique du 11 juin au 11 juillet 2024, toutes les oppositions ont été levées et le permis de construire a été officiellement délivré le 18 août 2025», annonce mercredi la Ville de Lausanne dans un communiqué.

Des recours restent toutefois possible au Tribunal cantonal. Comme ces recours sont «très probables», la «meilleure planification» pour la construction du parc est aujourd'hui estimée à 2028, estiment les autorités lausannoises.

Elles rappellent néanmoins que le projet bénéficie de la Loi fédérale sur l'accélération des procédures pour les parcs éoliens (dite «Windexpress") qui n'ouvre pas la porte à un nouveau recours au Tribunal fédéral, et donc permettra d’accélérer les procédures judiciaires.

Alimenter 25'000 ménages

Lancé en 2007, EolJorat Sud a déjà franchi de nombreuses étapes, parmi lesquelles l'adoption du plan partiel d'affectation en 2015 et la validation par le Tribunal fédéral en 2022.

Avec ses huit éoliennes implantées dans les bois du Jorat, sur des terrains appartenant à la Ville de Lausanne, EolJorat Sud doit produire environ 55 GWh par an. Cela correspond à la consommation électrique annuelle d'environ 25'000 ménages lausannois.

Ce projet est réalisé et exploité par SI-REN SA, société créée en 2009 par la Ville de Lausanne. Ses concepteurs affirment que le parc a été conçu pour limiter son impact sur le paysage et la biodiversité. Il intègre notamment des mesures spécifiques de protection des oiseaux, des chauves-souris et des forêts.

«Un tournant décisif»

«Avec EolJorat Sud, nous renforçons notre engagement en faveur d'une production locale et renouvelable», affirme Xavier Company, municipal lausannois en charge des Services industriels de la ville (SiL), cité dans le communiqué. Il relève que l'obtention du permis de construire «marque un tournant décisif pour la transition énergétique de notre région.»

Pour l'instant, Vaud n'abrite qu'un seul parc éolien, celui de Sainte-Croix. Un autre, celui de Sur Grati, est en construction entre Vallorbe et Romainmôtier. Plusieurs autres parcs sont en cours de procédure sur le territoire vaudois, où se trouve le plus grand potentiel éolien du pays.