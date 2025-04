Au menu de ce mardi 29 avril: le projet éolien d'Axpo, la fronde contre le nouveau système tarifaire de santé, Meloni et les accords Dublin, la «chuchoteuse russe» aux racines suisses et pour finir l'hommage au pape François.

Cette matinée devrait être ensoleillée pour une partie des Romands. Et du côté des news, que peut bien nous réserver l'actualité suisse ce mardi 29 avril? Pour y répondre, Blick, avec le soutien de l'ATS, propose un florilège. C'est parti:

1 De nouveaux parcs éoliens en Romandie

L'entreprise électrique Axpo veut construire jusqu'à 30 parcs éoliens en Suisse, indiquent mardi le «Tages-Anzeiger», la «Basler Zeitung», la «Berner Zeitung» et le «Bund». Le groupe argovien étudie des sites dans tous les cantons et espère pouvoir réaliser au moins la moitié des projets, déclare dans les journaux Cédric Aubert, responsable du projet éolien chez Axpo. Des installations sont projetées dans le canton de Vaud, de Fribourg, dans les Grisons et à Saint-Gall. Axpo souhaite vendre l'électricité produite de préférence au niveau local. «De cette manière, nous créons une sécurité de planification financière pour les PME et contribuons en même temps à un approvisionnement en électricité stable, notamment en hiver», précise Cédric Aubert.

2 TARDOC trop lacunaire?

Une alliance, composée de sociétés spécialisées, d'hôpitaux privés et d'entreprises pharmaceutiques, demande un report d'un an au moins de l'introduction du nouveau système tarifaire global de la santé en Suisse, rapporte mardi la «Neue Zürcher Zeitung». Elle dénonce de graves lacunes de la structure tarifaire prévue (TARDOC et forfaits par cas ambulatoires), qui pourrait avoir des conséquences importantes pour les patients et le système de santé. La structure n'est pas mûre d'un point de vue médical et économique, ajoute l'alliance. La Fédération des médecins suisses (FMH) soutient en revanche la réforme. Le Conseil fédéral pourrait adopter mercredi le nouveau système tarifaire global. Mais, selon la «NZZ», il pourrait aussi, au vu des critiques, repousser son introduction après 2026 ou procéder à une réévaluation.

3 Rome refuse les retours Dublin, Berne doit trancher

Les délais de transfert de requérants d'asile de Suisse vers l'Italie ont expiré pour 1454 d'entre eux, Rome ne respectant plus l'accord de Dublin depuis l'entrée en fonctions de la première ministre Giorgia Meloni à la fin 2022, affirme mardi Blick. Berne s'est trouvé dans l'obligation d'examiner leurs demandes dans le cadre de la procédure d'asile nationale. Jusqu'à présent, 511 de ces personnes ont obtenu l'asile ou ont été admises à titre provisoire. Le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) est toujours en contact avec l'Italie, mais il n'y a pas de progrès concrets, ajoute le journal. Des difficultés similaires se profilent pour les transferts Dublin vers la Grèce.

4 Suzanne Massie, la Suissesse qui conseillait Reagan

L'une des figures les plus singulières et les plus déterminantes de la diplomatie américaine des années 1980, Suzanne Massie, qui est morte en début d'année à l'âge de 94 ans, était d'origine chaux-de fonnière, relate mardi «ArcInfo». Sa mère y est née et y a grandi et une partie de sa famille y vit toujours. L'ancienne journaliste et historienne a été la «chuchoteuse russe» du président américain Ronald Reagan, comme la surnommaient les médias américains. Elle s'est rendue au moins 17 fois à la Maison-Blanche, entre 1984 et 1988, dans le but de préparer les voyages du président américain en Union soviétique et d'amorcer une désescalade entre les deux pays.

5 Une messe pour le pape

La conférence des évêques suisse (CES) organise mardi une messe du souvenir pour le pape François décédé le lundi de Pâques d'un accident vasculaire cérébral (AVC). Le service se déroulera à la basilique de la Trinité à Berne, en présence de Mgr Charles Morerod, évêque de Lausanne, Genève et Fribourg et président de la CES, de l'évêque du diocèse de Bâle, Felix Gmür, et d'autres évêques.