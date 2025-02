La production des éoliennes de Sainte-Croix est prometteuse

Les six éoliennes du parc de Sainte-Croix ont produit pas moins de 20,1 GWh tout au long de l'année 2024. Photo: Keystone

Les six éoliennes du parc de Sainte-Croix ont produit pas moins de 20,1 GWh tout au long de l'année 2024. Romande Energie a annoncé jeudi que les chiffres de production étaient prometteurs, «malgré des arrêts liés à la jeunesse du parc et sa phase de rodage».

Les six machines installées dans le parc éolien vaudois ont fonctionné 67% du temps afin de produire plus de 20,1 millions de kWh en 2024. Cette production correspond à la consommation annuelle de 8000 ménages. L'objectif de production attendue est de 22 millions de kWh, indique le premier fournisseur d'électricité en Suisse romande.

«Pour la Direction générale de l'environnement du Canton de Vaud, ces premiers résultats d'exploitation sont encourageants. Le parc de Sainte-Croix contribue en effet à nos efforts pour renforcer l'autonomie électrique du canton et se révèle un laboratoire pour tous les acteurs concernés par la production d'énergie renouvelable locale», a déclaré Yvan Rytz, directeur général de l'environnement du Canton de Vaud, cité dans le communiqué.

Givre, chiroptères et oiseaux

Si le parc a été mis en service en janvier 2024, son concepteur et propriétaire, Romande Energie, précise que certaines éoliennes ont parfois dû être arrêtées notamment en raison du givre, de la protection des chiroptères et des oiseaux en migration, ainsi que des effets stroboscopiques. Des périodes moins ventées, des maintenances préventives et des dépannages ont également été la cause de l'interruption de certaines machines.

Afin de limiter des pertes de production dues à ces arrêts et assurer une production hivernale optimale, les dispositifs de givre, dont en sont équipées les pales, seront améliorés avant l'hiver 2025-2026, est-il expliqué.

Romande Energie affirme que le chantier du parc vaudois touche à sa fin et «qu'il répond aux attentes, que ce soit en termes de production ou en termes d'intégration environnementale». Le groupe ajoute que plusieurs mesures sont encore en cours et «devraient mener à une pleine satisfaction durant l'année».

Mesures environnementales

Des mesures d'émissions acoustiques, cadrées par des normes internationales, ont notamment été citées. Leur but: identifier le bruit propre émis par chaque éolienne. Le parc est également muni d'un radar lui permettant de mesurer le flux migratoire des oiseaux et d'ordonner l'arrêt des éoliennes selon son intensité.

Des mesures d'immission acoustique seront également réalisées aux abords du parc éolien dans le but de «confirmer le respect de l'ordonnance contre le bruit dans les zones sensibles identifiées».

Un comité de suivi environnemental, réunissant des représentants du Canton, des communes de Sainte-Croix et Baulmes, des associations BirdLife et Pro Natura ainsi que des personnes de Romande Energie, s'assure du respect de la réalisation des mesures environnementales.